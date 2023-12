Masahiro Sakurai confirme être encore créateur de jeux vidéo

Creators Change, Too [Grab Bag] 27/12/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En ce qui me concerne, je crée toujours des jeux vidéo pour le moment, mais je m'occupe aussi de cette chaine YouTube

Masahiro Sakurai, le créateur de la série des Smash Bros dont le dernier opus sur Nintendo Switch a connu une longévité extraordinaire grâce aux très nombreuses mises à jour et DLC proposés par Nintendo, fait depuis quelques mois plus parler de lui avec sa chaîne YouTube que ses projets de développement de jeu vidéo.Les sites spécialisés ont repris une petite phrase de sa toute dernière vidéo dans laquelle il confirme ne pas se contenter de ce rôle de créateur de contenu sur la plateforme vidéo YouTube :S'il a fait cette déclaration, c'est parce que la conversation tournait autour des changements de carrière de certains créateurs qui, après avoir consacré une partie de leur vie aux jeux vidéo, décident de passer à autre chose.Cela ne semble pas (encore) être le cas de Masahiro Sakurai, mais on ne sait pas sur quel projet il travaille actuellement. Ces 15 dernières années, son temps a été largement consacré à la franchise Smash, mais on se souvent aussi qu'il avait supervisé le développement de Kid Icarus Uprising, un jeu Nintendo 3DS dont on est d'ailleurs surpris de ne pas avoir revu le personnage dans un jeu Switch par la suite.S'il crée toujours des jeux vidéo, il ne doit pas lesquels, et on ne saura pas s'il est occupé sur un nouvel épisode de Smash Bros, ce qui semble un pari audacieux compte tenu de la grande richesse du dernier opus. S'il a pris une sorte de retraite anticipée en s'amusant avec sa chaine YouTube, il a aussi déclaré qu'il ne concevait pas qu'un jeu Smash puisse sortir sans sa participation. Et cela tombe bien, parce que nous aussi !Source : GoNintendo