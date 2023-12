Joyeux Noël à tous !

En ce jour spécial, toute l'équipe de Puissance Nintendo se joint à moi pour vous souhaiter un merveilleux Noël ! Que vous soyez en train de sauver le royaume d'Hyrule, de parcourir les circuits de Mario Kart avec vos proches, de construire votre île paradisiaque dans Animal Crossing ou encore de glaner un maximum de Fleurs Prodiges dans le dernier Mario, nous espérons que cette journée est pour vous tous remplie de joie, de rires et, bien sûr, de beaucoup de jeux Nintendo !Noël est un moment magique, surtout pour les fans de Nintendo (et on nous dit dans l'oeillette que cette période de l'année est aussi souvent appréciée par les comptables de Big N !). C'est l'occasion de recevoir ces jeux tant attendus ou peut-être une nouvelle console pour agrandir sa collection. Peut-être avez-vous reçu un cadeau qui vous a particulièrement plu ?On est toujours curieux à PN d'en savoir plus sur votre Noël Nintendo ! Quels cadeaux Nintendo avez-vous reçus ? Un nouveau jeu, des accessoires, ou quelque chose d'encore plus spécial ?Vous pouvez nous en parler en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Par exemple, nous sommes depuis son lancement disponibles sur le nouveau réseau social Threads et si vous utilisez vous aussi cette application disponible depuis peu en Europe, n'hésitez pas à nous suivre en cliquant sur ce lien Vous pouvez vous confier à nous en commentaire ci-dessous pour nous parler de vos cadeaux, mais vous pouvez aussi partager avec le plus grand nombre sur les réseaux sociaux ou en plus petit comité sur notre serveur Discord Bonne journée en famille à tous, avec une pensée pour ceux pour qui ce n'est pas un Noël tout à fait commun qui les attend, qu'il s'agisse de ceux qui resteront seuls aujourd'hui, ou ceux qui par leurs obligations professionnelles sont sur le pont ce 25 décembre.Joyeux Noël et bon jeu à tous !