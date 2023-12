L'année 2023 se termine bien (et tranquillement) pour Nintendo

Digital Foundry's Best Game Graphics of 2023 - PC, PS5, Xbox, Switch - Another Amazing Year 24/12/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'année 2023 aura été surprenante à bien des égards, et nous aurons certainement l'occasion d'y revenir bientôt : les sorties de Super Mario Bros Le Film, de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et de Super Mario Bros Wonder ont permis à la Switch de connaître une superbe année.On a déjà eu l'occasion de saluer la performance des jeux Nintendo lors de la cérémonie des derniers Game Awards, mais Big N ne démérite pas avec d'autres récompenses. Soulignons ainsi le magazine britannique EDGE qui a fait de TOTK son jeu de l'année, devant un certain Baldur's Gate III qui sur supports concurrents a fait le bonheur de millions de joueurs également en 2023.De son côté, Digital Foundry qui s'est fait une spécialité de l'analyse technique des jeux vidéo, souligne la qualité graphique de Metroid Prime Remastered et de Super Mario Bros Wonder, le premier avec une mention "Honorable" avec un commentaire élogieux "un des plus beaux jeux Switch jamais faits quand vous prenez en compte à quel point il tourne [bien]".Quant à Super Mario Bros Wonder, Digital Foundry indique : "l'environnement prend tout simplement vie d'une façon qui est étonnante et surprenante, avec des effets visuels que vous ne verrez pas souvent". Bon, tout n'est pas rose car aucun des deux jeux n'a remporté le titre convoité de "meilleurs graphismes 2023" chez Digital Foundry, mais vu le grand âge de la Switch arriver à caser deux jeux dans la catégories relève en soi de l'exploit !On termine avec une petite info en provenance du Japon : Yahoo Japan a publié son top 5 des recherches les plus populaires dans la catégorie Jeux vidéo et Nintendo impose 4 franchises parmi les 5 :- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom- Pokémon Ecarlate et Violet- Pokémon Sleep- Pikmin 4Il nous tarde d'avoir, dans quelques semaines, le bilan des filiales de Nintendo en France pour voir ô combien 2023 restera une année d'anthologie pour Nintendo, mais d'ici là toute l'équipe vous souhaite un bon réveillon de Noël !Sources : GoNintendo