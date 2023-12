Une conclusion pour le DLC de Pokémon Ecarlate et Violet le 11 janvier 2024

Une nouvelle aventure vous attend à Septentria 21/12/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une nouvelle aventure vous attend à Septentria.



L'épilogue du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro pour #PokemonEcarlateViolet sort le 11 janvier 2024 ! pic.twitter.com/XepXa2IunZ — Pokémon France (@PokemonFR) December 20, 2023

Commençons sans plus attendre avec cette vidéo :C'est donc le 11 janvier 2024 que sera disponible l'épilogue du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro, conclusion du DLC qui fera certainement le bonheur de nombreux fans de Pokémon en cette fin d'année.Pour pouvoir jouer à cet épilogue, il sera nécessaire de satisfaire deux conditions dans le jeu :- Avoir terminé un certain événement après la fin du jeu dans Pokémon Ecarlate ou Violet- Avoir terminé les scénarios principaux dans Le Masque Turquoise et Le Disque IndigoL'épilogue sera disponible dès 14h le 12 janvier 2024, on compte sur vous pour progresser le plus possible dans votre jeu Pokémon et son DLC pour pouvoir accéder à ce contenu inédit qui conclura le DLC du jeu.