Rejouez à Super Mario Run : un événement Fleur Prodige est en cours

Super Mario Run (Wonder Flowers are appearing in Toad Rally!) 21/12/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vivez une expérience prodigieuse et récupérez des tampons !



Dans les défis Toad, remplissez votre jauge en effectuant certaines actions, par exemple en écrasant des ennemis ou en sautant. Une fois la jauge pleine, une fleur prodige apparaît et toutes les pièces se transforment en Goombas d'or !



Mais ne vous en faites pas. Il vous suffit de toucher les Goombas d'or pour les battre, et vous gagnez un tampon chaque fois que vous en éliminez 50.



Récupérez 20 tampons et vous aurez accès à des récompenses telles qu'une statue de Goomba d'or, une statue géante de Goomba d'or ou des bâtiments dans Super Mario Run, alors battez autant de Goombas d'or que possible et essayez de remplir votre carte à tampons !



Note : des fleurs prodiges apparaissent également en mode Courses amicales dans les mêmes conditions

Un premier événement SMBW avait déjà eu lieu dans Super Mario Run, et ce second juste à l'approche des Fêtes et des longs trajets que certains d'entre nous s'apprêtent à faire pour retrouver leurs familles est plutôt opportun pour Nintendo qui met ainsi un nouveau coup de projecteur sur son tout premier jeu mobile.L'événement est disponible dans Défi Toad jusqu'au 15 mars 2024, vous avez donc du temps pour explorer les nouveaux défis et obtenir la Fleur Prodige. Mais à quoi sert-elle ? La Fleur Prodige permet de changer ses pièces d'or en pièces Goomba, cette monnaie qui permet de construire des bâtiments uniques dans le mode Construire du Royaume champignon.Voici une petite vidéo qui vous montre l'impact de la Fleur Prodige dans Super Mario Run :Découvrez ci-après ce que dit la notification dans l'application au sujet du rôle de la Fleur Prodige :A vous de jouer dans Super Mario Run dès maintenant, le jeu est disponible sur smartphone, sur l'App Store et sur Google Play.Source : Vooks.net