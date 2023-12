LEGO Animal Crossing se dévoile en vidéo

LEGO Animal Crossing Official Set Reveal 19/12/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En octobre 2023, LEGO dévoilait la sortie prochaine de LEGO Animal Crossing , partageant par la même occasion de nombreux visuels des différents éléments de cette nouvelle gamme.Aujourd'hui, LEGO a mis en ligne une vidéo de présentation de la collection que vous pouvez retrouver ci-dessous :La gamme se composera, rappelons-le, de 5 sets différents, de 14.99€ pour le plus abordable à 74.99€ pour le plus complet de tous.Ce petit pas nous montre le chemin parcouru depuis les premières rumeurs de sets Lego Animal Crossing Allez-vous vous lancer dans cette nouvelle collection LEGO ? Les figurines sont ravissantes, mais la place finit par manquer entre l'immense collection LEGO Super Mario et les sets de collection pour adultes composée de produits LEGO splendides comme Bowser ou le Point d'interrogation / diorama Mario !