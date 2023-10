Nintendo et LEGO dévoilent 5 sets de la gamme LEGO Animal Crossing avec une sortie en mars 2024

5 sets LEGO Animal Crossing 11/10/2023













Les amateurs de constructions LEGO et de l'univers d'Animal Crossing attendaient l'annonce complète avec impatience : une collaboration entre les deux géants a été révélée aujourd'hui, et les premiers sets LEGO inspirés du monde d'Animal Crossing sont prévus pour une sortie en mars 2024.La série LEGO Animal Crossing comprendra plusieurs sets, dont certains ont déjà été révélés. Ces sets s'inspirent principalement du jeu "Animal Crossing: New Horizons". Parmi les sets annoncés, on retrouve notamment le célèbre "Boutique de Tom Nook", un set incontournable.Voici le détail de ces 5 sets :- L'anniversaire de Julian : set n°77046 de 170 pièces avec une figurine de Julian et une décoration d'anniversaire avec ballons et guirlande. Prix : 14.99€- Les activités d'extérieur de Bunnie : set n°77047 de 164 pièces avec jeux d'extérieur et un cerisier Animal Crossing avec ses 3 cerises emblématiques. Prix : 19,99€- Le tour en bateau d'Amiral : set n°77048 de 233 pièces avec un décor d'île déserte à laquelle on accède en barque. Prix : 29.99€- Visite à la maison de Marie : set n°77049 de 389 pièces avec les figurines de Marie et Bibi. Prix : 39,99€- La boutique Nook - set n°77050 Une reproduction du magasin tenu par les tanukis Timmy et Tommy. Prix : 74,99 €.Certains fans ont toutefois exprimé leur déception quant au design et aux couleurs des sets, estimant qu'ils ne reflètent pas fidèlement l'esthétique d'Animal Crossing. Il est vrai que certains semblent très enfantins dans leur contenu, mais cette première salve de sets ne devrait laisser aucun passionné d'AC indifférent !Chaque set permettra de retrouver un bâtiment emblématique du jeu. De plus, des figurines LEGO représentant des personnages emblématiques d'Animal Crossing seront commercialisées, permettant ainsi de recréer des scènes mémorables du jeu.La sortie de ces sets LEGO Animal Crossing en mars 2024 sera quoi qu'on pense de chacun des sets un événement marquant pour les fans d'Animal Crossing et de LEGO. Pensez-vous craquer pour ces références à leur sortie ? N'hésitez pas à nous en parler en commentaire !Sources : GoNintendo