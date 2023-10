Team17 devrait se séparer de 50 collaborateurs

Le studio britannique Team17 qui a connu son heure de gloire dans la seconde moitié des années quatre-vingt dix avec son phénomène Worms, connaît aujourd'hui quelques difficultés à tel point que le site Eurogamer nous fait l'état d'une consultation en interne qui devrait mener à une vague significative de licenciements.Le studio est revenu sur le devant de la scène ces dernières années avec de jolis succès critiques et commerciaux que sont les sagas Overcooked, Moving out, Yooka Laylee ou encore récemment avec Blasphemous. Il faut croire que cela ne soit pas suffisant pour assurer un avenir serein à l'éditeur d'outre-Manche, à tel point que le 2 octobre dernier nous avons appris que le board de Team17 devrait bientôt licencier 50 personnes principalement au service qualité et beta test, dans le cadre d'une restructuration à venir. Il nous est précisé que le studio envisagerait d'externaliser et de faire sous-traiter le département qualité à l'avenir.Si on pouvait se rassurer qu'il s'agisse là d'une pure stratégie de réduction de coût, la rumeur puis la confirmation du départ du PDG de Team 17, Michael Pattison, qui suit une première vague de licenciements qui a eu lieu plus tôt dans l'année, laisse planer le doute quant à la réelle situation de ce développeur historique. On parle quand même de restructuration majeure de la boîte, et sa situation fait penser à une moins grande échelle à celle qu'a connue Level 5 il y a quelques années, à savoir une entreprise reconnue pour son bon travail ayant créé des franchises de qualité mais qui n'arrive pas à en tirer partie pour assurer son avenir.Depuis, Eurogamer a approfondi son enquête, et si on nous parle de départ amiable pour le PDG, on nous confirme maintenant que la restructuration majeure de Team17 est en cours de consultation avec les partenaires sociaux et devrait impacter l'ensemble des départements de l'éditeur. Une source proche de l'entreprise parle de pertes d'emploi significatives au cœur des services développement et marketing qui viendraient en plus des coupes profondes réalisées depuis le début de l'année et de la fermeture prochaine du département qualité.De bien mauvaises nouvelles donc qui viennent de nouveau confirmer qu'on est probablement au début de la crise que traverse le secteur qui voit venir de profondes mutations, que ce soit par le conglomérat de studios au cœur d'un seul et unique écosystème (les rachats de développeurs par Microsoft Studio, Playstation Studio, Meta, Nintendo, Epic....) qui vont finir par permettre de réaliser des économies d'échelle. L'explosion des coûts de développement, la forte concurrence et la pression financière due à la position dominante des plateformes d'hébergement des jeux...Bref l'avenir s'assombrit de plus en plus et tous les studios sont concernés, peu importe la taille. Nous ne pouvons que compatir et envoyer tout notre soutien le plus chaleureux aux équipes concernées.Source : Eurogamer