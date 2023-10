Une collaboration entre Lego et Animal Crossing en approche

Par BorisPN

BorisPN Publié le 10/05/2023

à 19h01

On le sait, le partenariat entre la firme de Kyoto, Nintendo et celle de Billund Lego enchaine les succès depuis quelques années que ce soit par des produit 18+ comme la gamme décorative avec la reproduction de la NES, le sublimissime Bowser ou encore le massif Bloc "?" hommage à Super Mario 64. Sans compter la gamme à succès de playset "Super Mario" qui s'est étendue au fil des semestres aux licences Luigi's Mansion ou plus récemment de Donkey Kong Country avec un train de la mine de toute beauté.



Il était clair que la collaboration entre les deux multinationales étaient vouée à perdurer dans le temps et ce, malgré les rumeurs d'un arrêt brutal de la production des playset cités ci-dessus dans les prochaines semaines. Si le sort de cette gamme semble scellé à court terme, cela ne semble pas du à un refroidissement de l'entente des deux géants du divertissement, on en veut pour preuve l'annonce la semaine dernière du set "Plante Piranha" dont la commercialisation est prévue pour le mois prochain.



Et si tout semblait tourner à la facilité autour de l'univers Mario, on était en droit de se demander si d'autre licences Nintendo allaient être un jour adaptées en briquettes de plastique d'autant que plusieurs rumeurs allaient dans ce sens depuis plusieurs mois. D'ailleurs une d'entre elles concernait l'arrivée d'une gamme autour du JEU du premier confinement, à savoir Animal Crossing.



La rumeur courait depuis déjà quelques mois de ça, et elle vient d'être confirmée par Nintendo et un Tweet (X) teaser. Lego Animal Crossing is coming, si elle nous donne lieu qu'à une vidéo teasing laissant entrevoir quelques minifig de qualité, par ailleurs, sachez que Lego est au monde du jouet ce que Ubisoft est au monde du JV, à savoir une boîte qui a énormément de mal a garder l'effet de surprise. Ainsi la gamme devrait sortir au printemps prochain et les sets devraient être dévoilés tout bientôt.



Alors qu'est ce qui va nous être annoncé, une série de MiniFigurines ? Un Lego Idea du magasin de Tom Nook ou de la mairie? Toute une gamme dans le style lego city pour créer son ile? Bref on a hâte d'en apprendre plus et mon petit doigt me dit que ça va très vite arriver.