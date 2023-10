On joue au Retour de Détective Pikachu sur Switch dans PlayN! LIVE ce soir à 21h15

Chaîne Twitch Puissance Nintendo 10/11/2023

Cette semaine, c'est donc ce mercredi et non hier mardi que nous vous proposons de retrouver BorisPN pour une nouvelle émission PlayN! LIVE ! Ce soir, dès 21h15, nous aurons le plaisir de vous proposer de découvrir les premières minutes de Le Retour de Détective Pikachu.Il s'agit d'un jeu d'énigme et d'aventure dans lequel vous incarnez un Pikachu qui parle accompagnant son ami humain, Henri. Dans cette suite, les joueurs continuent donc à suivre les aventures de Pikachu et son partenaire humain. Ensemble, ils résolvent divers mystères en utilisant les capacités uniques de Pikachu et en interagissant avec d'autres Pokémon dans un monde plus vrai que nature.Le jeu combine des éléments d'enquête, de résolution d'énigmes et d'interaction avec les Pokémon pour offrir une expérience de jeu unique. Boris vous proposera donc de découvrir tout cela en live sur notre chaîne Twitch à partir de 21h15 ! Un tchat en ligne vous permettra de poser vos questions à Boris, évidemment en direct !