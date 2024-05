Deux nouveaux sets Lego Animal Crossing annoncés : la Mairie et l'agence Dodo Airlines avec des figurines de Kéké, Marie et Monica

K.K. is bringing some extra groove to the LEGO Animal Crossing range from August 1! #LEGO #AnimalCrossing pic.twitter.com/R2uIW9lDIa — LEGO (@LEGO_Group) April 26, 2024

Nouveau set #1 : la mairie

Nouveau set #2 : l'agence Dodo Airlines

Le mois dernier, Lego lançait une nouvelle collaboration avec Nintendo : Lego x Animal Crossing , avec une série de 5 sets permettant de retrouver l'ambiance d'Animal Crossing dans différentes constructions Lego. Le résultat : différents sets tous plus mignons les uns que les autres , et l'espoir d'en voir de nouveaux bientôt.C'est chose fait avec l'annonce par Lego sur les réseaux sociaux de deux nouveaux sets qui seront commercialisés en août 2024.Trois personnages accompagneront le set de la mairie de votre village : Marie bien entendu, mais aussi Kéké le chanteur et Monica, une PNJ de certains de nos villages.Dans la version anglosaxonne d'Animal Crossing, Monica s'appelle Audie, et plus d'un joueur pense que ce nom est un hommage à une grand-mère fan d'Animal Crossing, Audrey Buchanan . On ne sait pas si l'histoire est vraie, mais on la trouve aussi adorable que plausible : pourquoi Lego et Nintendo auraient-ils choisi Monica si l'idée n'était pas de rendre hommage à cette grand-mère qui avait passé pas moins de 3580 heures sur Animal Crossing: New Leaf sur Nintendo 3DS ?L'agence Dodo Airlines est un bâtiment qui sera accompagné de deux personnages, Marine (Tangy en anglais) et Rodrigue (Wilbur en anglais). L'avion de Dodo Airlines fera aussi partie du set, bien entendu !Dans la vidéo diffusée par Lego, Rodrigue tient un ticket Nook Miles en main.Ces deux nouveaux sets et les personnages choisis nous donnent sacrément envie de rejouer à Animal Crossing, qui fut notre jeu du confinement, il y a de cela déjà quatre ans ! Avez-vous déjà craqué pour certains des sets de la collection ? Si oui, avez-vous pris la totale ou seulement certains d'entre eux ? Allez-vous acheter ces nouveaux sets au mois d'août ? N'hésitez pas à nous en parler en commentaire ci-dessous ou sur notre Discord Source : Lego