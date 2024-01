1er mars 2024 : le rush sur les produits LEGO Animal Crossing

Les cinq premiers sets débarquent le 1er mars 2024. Les fans inconditionnels d'Animal Crossing vont surement y jeter un œil même si à la base la cible reste tout de même les enfants. On croise les doigts cependant pour que les commerçants fassent des offres sur certaines boites !



1er pack 77050: La boutique Nook et la maison de Rosie : c'est clairement le pack qui devrait avoir la côte car les deux personnages sont très appréciés. Le rendu est mignon mais on ne peut pas dire que le set contienne beaucoup de pièces. On paie un peu cher le design général et la licence. En passant cependant par le site officiel Lego, vous pourrez obtenir un petit véhicule food-truck en bonus (malheureusement il n'a rien à voir avec la franchise Animal Crossing), à condition de dépenser 190 €. Comme c'est le début des soldes, vous pourrez peut-être atteindre ce plafond (rien qu'en commandant tous les sets Animal Crossing, vous en êtes proche!).







Second pack 77049 : Marie en visite. Un joli set qui devrait très bien se vendre. L'ensemble permet d'imaginer pas mal d'aventures sans avoir à trop casser le portefeuille.







3e pack 77048 : excursion maritime d'Amiral. Relativement bon marché, un rendu très sympa. On apprécie notamment le petit bernard l'hermite. Vigilance cependant avec les plus jeunes, certaines pièces sont très petites. On vous déconseille fortement d'y jouer sur un tapis, attention lorsque vous passerez l'aspirateur !





4e pack 77047 : Activités de plein air de Clara. Un set premier prix, très sympa pour étoffer son décor. A prendre clairement en complément d'un autre set car seul, cela fera un peu léger.

5e pack 77046 : le gouter d'anniversaire de Lico. Un petit set d'accompagnement plaisant (apport de l'arbre rose). Il faudra en revanche d'autres personnages pour faire la fête.Et voilà pour cette première salve, qu'on espère voir se compléter en cas de succès des ventes. Si vous souhaitez acquérir la totalité de cette gamme, cela vous coûtera donc 179,95 €. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous trouvez le design de cette nouvelle gamme. Allez-vous succomber ?