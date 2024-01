Quand le film autour de Zelda s’invite à la conférence de presse de Sony du CES 2024

Avouons qu’après la réussite du film d’animation autour de Mario au cinéma et les nombreuses rumeurs depuis des années d’un projet autour de Zelda, on s’attendait clairement à un film d’animation nous dévoilant les beautés de l’univers d’Hyrule, avec le studio Illumination. Mais Nintendo ne faisant jamais exactement ce qu’on attend d’elle, la société a préféré ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et nous a dévoilé qu’au final, ils avaient opté pour un film avec des vrais acteurs. Stupeur et inquiétude ! Car c’est clairement un projet délicat qui va se mettre en place, où les CGI vont devoir être plus que soignés pour nous immerger dans des décors qui ne soient ni en carton-pâte, ni génériques comme on a tendance à le voir dans les films de super-héros actuels. Et on se pose clairement la question, outre le casting des acteurs à retenir : comment gérer à l’écran un personnage iconique qui ne parle pas dans les jeux vidéo ?





Nintendo a indiqué prendre en charge le financement à 50% et que cela fait 10 ans que Miyamoto en discute le concept avec le producteur Avi Arad, qui est loin d’être le premier venu dans le domaine. Producteur de la première trilogie Spider-man (celle de Sam Raimi) pour Sony, des deux premiers X-Men de Bryan Singer et de X-Men l’affrontement final de Brett Rattner, de dizaines de films de super-héros allant du premier Iron Man, Blade 1 et 2 jusqu’aux moins réussis Venom et Morbius, de nombreux animés et adaptations de jeux vidéo (Uncharted, Mass Effect, les projets Metal Gear et Borderlands), c’est clairement un homme incontournable d’Hollywood. Mais il possède une autre casquette : être un concepteur d'un catalogue de plus de 200 jouets (figurines, aires de jeu, poupées, petites voitures, jeux électroniques, logiciels éducatifs et jeux vidéo) pour Toy Biz, Hasbro, Mattel, MGA, Nintendo, Tiger, Ideal, Galoob, Tyco, Sega et THQ, qui vendent ses produits depuis une trentaine d’années.





On imagine donc bien l’intérêt de Nintendo pour travailler avec ce monsieur, surtout dans l'optique de déclinaisons de produits dérivés pour accompagner la sortie du film, avec une connaissance approfondie du marché et l’habitude des grosses productions. Enfin, Avi Arad est conseiller à la direction de Namco Bandai Holdings, on connait bien les relations de partenariat privilégié entre ce groupe et Nintendo. Les occasions pour des échanges réguliers entre Miyamoto et Avi Arad ont donc été grandement facilitées, le poids de l’homme au sein de Marvel à une époque et sa place privilégiée dans les réussites de Spider-Man pour Sony (à la fois au niveau des films comme pour les animations) ont dû largement jouer pour faciliter la jonction entre Sony et Nintendo pour la partie distribution du film. Car oui, on n’aurait pas imaginé il y a quelques années que Sony et Nintendo travaillent main dans la main pour un film sur une propriété intellectuelle aussi culte que The Legend of Zelda de Nintendo.





Si jusqu’à présent c’est Nintendo qui a annoncé officiellement le projet en novembre dernier, c’est désormais au tour du PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, d’en faire le teasing au sein de la conférence de presse Sony donnée au CES2024 le 8 janvier 2024. Zelda n’était pas le seul titre évoqué par la branche Pictures de la société (tous les projets cinématographiques et télévisuels ont eu le droit à leur petit temps d’annonce), mais il y a bien eu ce petit moment dédié à Zelda, bref malheureusement, à consulter à partir de la 16e minute sur la vidéo ci-dessous.

Nous sommes également ravis de l'expansion d'une autre propriété intellectuelle, l'adaptation de la franchise de jeux Nintendo The Legend of Zelda. Ce film en prises de vue réelles offrira un incroyable récit d'aventures et de découvertes.



CES® 2024 Press Conference|Sony Official 10/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous avons donc une nouvelle confirmation que le projet avance et si aucune fenêtre de sortie n’a été évoquée à ce jour, on aura dans le rôle du réalisateur Wes Ball dont le prochain film, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, sera sur les écrans de cinéma le 22 mai 2024 en France. Un titre attendu, dont les fans de Nintendo scruteront la qualité avec attention pour juger si le futur projet Zelda est dans de bonnes mains. Il nous a apporté dans le passé la trilogie le Labyrinthe (« The Maze Runner ») pour un résultat déjà convaincant.