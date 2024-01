Masahiro Sakurai prévoit de mettre fin à sa chaîne YouTube cette année

Masahiro Sakurai est le créateur de Kirby et de Super Smash Bros. et développeur de jeux vidéo. Son titre de combat semble être arrivé au sommet, au point que l’on se demande ce qui pourrait être ajouté en plus au lieu d’un simple portage du titre en version légèrement remasterisée sur la prochaine console de Nintendo.





Mais ce bourreau de travail a connu de sérieux problème de santé dans le passé, entre tendinite calcifiante près de l’épaule droite, des intoxications alimentaires le conduisant à poursuivre son travail tout en recevant une perfusion. A trop tirer sur la corde, cela risque de rompre et même s’il reste encore jeune (53 ans), on lui a tout de même fortement conseillé de lever le pied. Il ne passe donc plus que 10 heures à son bureau.....





Il s’est donc mis à créer sa chaîne YouTube pour évoquer différents sujets autour de la conception des jeux. Le naturel revenant au galop, en l’espace de 18 mois et après 571 000 abonnés sur sa seule chaine japonaise (571 000 sur sa chaine anglaise qui propose un sous-titrage sous l’ensemble de ses vidéos), le constat est vite fait : l’infatigable passionné a abordé à peu près tous les sujets possibles en un peu plus de 170 vidéos pleine de passions et d’excellents conseils. On est très loin d’un rythme de dilettante…ce qui pourtant lui aurait été bien nécessaire.





Mais il faut croire que son envie de transmettre ce qui lui est cher est arrivé au bout sous cette forme et qu’il veut éviter divers doublons. Lors de ses vœux pour la nouvelle année, il a donc annoncé sobrement que sa chaîne YouTube « Masahiro Sakurai on Creating Games » arrivait à son terme au cours de l’année et qu’il ne faudra plus dans un avenir proche compter sur de nouvelles parutions de vidéos.

Si on pensait que la véritable pause allait venir, Sakurai nous détrompe tout de suite, en indiquant qu’il reste toujours un développeur. On peut donc logiquement en déduire que la mise en sommeil de son compte YouTube correspond au démarrage d’une nouvelle aventure…un nouveau projet vidéo-ludique ?





Avec Nintendo sortant dans un proche avenir une nouvelle console, on peut s’attendre à ce qu’il se penche sur une dernière déclinaison de Super Smash Bros. pour cette dernière. D’autres espèrent un retour de Kid Icarus. Mais on se rappelle aussi qu’il y a quelques années, Sakurai montrait sa passion pour les petites figurines de mech, des robots de combats et il n’est pas impossible qu’il ait suffisamment muri son projet pour mettre tout cela en image. Pour le moment, il faudra patienter car même si la chaine YouTube de Sakurai doit s’arrêter cette année, il n’a pas précisé la date pour le moment. Sa dernière contribution est actuellement une vidéo autour des cutscenes et l’importance de pouvoir donner la possibilité au joueur de les sauter.