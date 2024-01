Une bande-annonce pour Another Code: Recollection

Another Code: Recollection - Traces of Memories Past - Nintendo Switch 09/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo nous prépare une aventure inédite pour le début de 2024 avec la sortie exclusive sur Switch de Another Code: Recollection, une refonte ambitieuse de deux classiques cultes. On a eu l'occasion de parler de la sortie de ce jeu à quelques reprises sur PN mais Nintendo of America a publié sur sa chaîne une nouvelle bande-annonce qui est une occasion supplémentaire de rappeler la sortie toute prochaine de ce jeu :Alors que la date de sortie se rapproche (ce 18 janvier 2024), Nintendo alimente l'impatience des fans avec un nouveau trailer d'Another Code: Recollection. Cette nouvelle version comprend les jeux cultes de la DS et de la Wii, Another Code: Two Memories et Another Code: R – A Journey into Lost Memories.Le dernier trailer, fidèle à l’esprit mystérieux du jeu, révèle peu mais installe habilement le suspense qui vous accompagnera durant toute l'aventure. Il nous plonge dans l'univers de Ashley Mizuki Robins, partant sur l'île de Blood Edward à la recherche de son père disparu, une intrigue qui avait captivé de nombreux joueurs sur DS. La suite se déroule deux ans après et nous emmène autour du mystérieux lac Juliet, ajoutant des énigmes liées à la mère d'Ashley.Les plus impatients sont sans doute déjà au courant : Nintendo offre une démo jouable déjà disponible sur l’eShop de la Switch, permettant de découvrir le premier chapitre de Another Code: Recollection. Un avant-goût séduisant, d’autant plus que vos progrès dans la démo pourront être transférés dans le jeu complet.