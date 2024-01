Retour sur le Top 15 des jeux de l'eShop européen de décembre 2023

Sans grande surprise, la star des ventes de l’eShop de ce mois de décembre est la révélation Suika Game. Un principe simple avec un tarif poids plume, deux arguments qui ont fortement séduit les gamers de toutes catégories. Si personnellement votre serviteur n’a pas craqué, le fiston l’a testé sans être totalement convaincu. Mais c’est le numéro 1 de ce mois de décembre 2023 et on salue le studio Aladdin X qui a eu le nez creux dans cette affaire !



Suika Game Nintendo Switch Gameplay 09/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour la suite du classement, on reste dans du classique : l’excellent Super Mario Bros. Wonder est en seconde position, l’indétrônable Mario Kart 8 Deluxe en 3e position (fortement aidé par la sortie de la dernière salve de circuits de son DLC) et Minecraft est toujours bien présent. D’autres titres qualitatifs comme Stardew Valley reviennent et on retrouve aussi les titres pleinement familiaux comme Nintendo Switch Sports, Mario Party Superstars, Super Mario Party.





Les spots de publicités à la télé ont bien joué leur rôle pour booster Hogwarts Legacy, Dysney Dreamlight Valley et EA Sports FC 24. Faute de nouveau Pokémon, l’opus Violet reprend du service aidé par le 2e volet de son DLC (on ne va se mentir, on est resté sur notre faim même si ce 2e volet est mieux que le premier). Animal Crossing sait toujours séduire alors que le titre ne bénéficie clairement plus de nouveautés depuis belle lurette, ce qui est bien dommage (pourquoi tous les fruits exotiques ne sont pas présents ?). Le dernier Dragon Quest Monsters tire son épingle du jeu, seule véritable nouvelle entrée de ce top. Rassurez-vous, Tears of Kingdom est toujours présent !





Voici le Top 15 ci-dessous :