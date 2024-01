Envie de vous fabriquer votre propre Nintendo PlayStation ? Un bricoleur l’a fait !

Notre MacGyver du pistolet à colle et du fer à souder est un Youtubeur du nom de James Channel . Il est parti d’une structure d’une SNES, peu à peu découpée pour introduire différents composants en provenance d’une PS One. Esthétiquement, c’est assez particulier mais cela fonctionne, du moins pendant un moment car cela semble tout de même bien fragile et on n’est clairement pas sûr que cette version puisse encaisser durant son existence la totalité des jeux possédés par notre Boris.





Évidemment, on se dit que si le gaillard avait pu bénéficier d’une imprimante 3D sous la main, il aurait pu concevoir une coque intégrant plus facilement les câbles au bon endroit, les ports de la carte mémoire. Il aurait eu moins de difficulté pour souder les nombreux éléments et au final pouvoir brancher sa manette Playstation sur son ancienne console Nintendo. La curiosité est bien évidemment le CD qui sort tel un totem de la console. Vous avez intérêt à bien l’insérer à moins de vouloir jouer à Duck Hunt avec vos jeux.





Cela reste un bricolage amusant mais on ne vous conseille pas trop de faire la même chose. Au moins cela peut vous donner certaines idées. On se regarde cette vidéo pour le plaisir en saluant néanmoins l’imagination de ce Youtubeur, qui nous avait déjà dans le passé étonné par sa proposition de Super Nintendo portable . Attention aux âmes sensibles, James n'hésite pas à trancher dans le vif !



I Made a Nintendo Playstation 08/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si vous ne vous appelez pas Greg McLemore, passionné de consoles de jeu ayant fait fortune avec l’essor d’Internet à la fin des années 90, vous n’êtes donc pas l’unique propriétaire du dernier prototype de Nintendo Playstation sur les 200 fabriqués avant le clash entre Sony et Nintendo. L’heureux propriétaire a dû débourser lors de sa vente aux enchères la modique somme de 360 000 dollars, soit environ 328 679 euros au cours d’aujourd’hui. Un tarif un peu trop salé pour de nombreux fans souhaitant acquérir ce Graal dans leur collection et qui a poussé un passionné à réaliser sa propre version de Nintendo Playstation avec des solutions beaucoup plus basiques et moins onéreuses.Le Graal inaccessible !