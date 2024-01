Pour les 5 ans Super Smash Bros. Ultimate, de nouveaux Esprits le 12 janvier

Les collectionneurs complétistes vont se régaler à partir de ce vendredi 12 janvier avec l'arrivée d'une nouvelle mise à jour pour Super Smash Bros. Ultimate. Cette fois, nous aurons de nouveaux esprits en provenance de quatre franchises emblématiques de ces derniers mois sur Switch : The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3, et Pikmin 4. Il reste cependant une légère incertitude concernant Pikmin 4 car le tweet évoque dans le texte les trois premières licences, seule l'image accompagnant le texte présente Pikmin.





Si la grande variété des personnages et des décors a conduit au succès ce titre développé par Bandai Namco Studios et Sora Ltd, sous la supervision de Masahiro Sakurai, collectionner les désormais 1500 esprits servant de power-ups a logiquement maintenu l’intérêt de certains joueurs voulant posséder 100% du potentiel du jeu. On en a pas mal de notre côté, mais loin d'avoir le full set. On avoue que ces derniers esprits donnent envie mais attention, ils ne seront disponibles que pendant cinq jours. Le week-end s'annonce donc chargé pour pouvoir tous les obtenir !





À partir du 12/01 et pour 5 jours, des esprits tirés des derniers opus de séries célèbres dont The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom et #Splatoon3 apparaîtront dans le tableau des esprits de #SmashBrosUltimate !

Battez-les pour gagner plus de Goldus que d'habitude. pic.twitter.com/w72PeiUI3D — Nintendo France (@NintendoFrance) January 10, 2024

Source : Nintendo France X