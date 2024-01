Nintendo serait en pourparler avec de nouveaux studios pour travailler sur ses IP

L'information est en provenance de Christopher Dring de GameIndustry.biz et reste encore vague. Mais elle ne nous surprend pas outre mesure. Le temps de développement des titres devenant de plus en plus important, malgré l'augmentation du personnel des équipes de Nintendo, le constructeur ne peut pas doubler ses effectifs. Il est donc logique que la société s'appuie sur des équipes externes talentueuses pour développer intégralement ou partiellement certains titres.

Dans le passé, nous avons vu ainsi Bandai Namco, Team Ninja ("Metroid: Other M", "Fire Emblem Warriors: Three Hopes"...), Platinum Games, MercurySteam ("Metroid Dread"), Brace Yourself Games ("Cadence of Hyrule"), WayForward ("Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp", Ubisoft ("Mario et les lapins crétins") et Grezzo (de nombreux titres Zelda sur 3DS et le très joli Link's Awakening sur Switch) apporter leur aide pour le développement de divers jeux, chacun ayant fait son job avec le succès qu'on leur connaît. Mais cela ne semble pas suffire. Il faut donc trouver de nouveaux studios de confiance, capable de travailler sur les propriétés intellectuelles de Nintendo en proposant des réalisations de qualité, conservant la philosophie de certaines franchises et gardant le secret sur leur développement.

La tâche est immense, surtout si une nouvelle console est prévue pour poindre son nez, il va donc falloir alimenter l'actuelle Switch tout en proposant en parallèle des titres utilisant les nouvelles possibilités offertes par la nouvelle génération de consoles. Et comme les gamers sont de plus en plus exigeants, il faut toujours plus de titres, avec un contenu toujours plus profonds, de beaux graphismes, un gameplay aux petits oignons conservant ce que l'on aime tout en apportant de la nouveauté, bref un casse-tête créatif et logistique qui pourrait amener au burn-out n'importe quelle équipe de développeurs.





Illustration intéressante en provenance du compte X de Samus Hunter.

Voici ce qu'en dit Christopher Dring de GamesIndustry.biz, qui affirme qu'au moins trois studios sont actuellement "en pleine conversation sur la création de jeux basés sur les marques Nintendo" :



Je sais également que Nintendo rencontre activement des développeurs indépendants pour trouver de nouveaux partenaires. Il s'agit en partie de publier des jeux indépendants, ce que Nintendo fait de temps en temps, mais la société recherche également des studios qui pourraient travailler sur certaines de ses propriétés intellectuelles. Nintendo travaille régulièrement avec des équipes tierces, notamment Bandai Namco, Team Ninja, Platinum Games, MercurySteam, WayForward et Grezzo. Mais l'entreprise cherche à étoffer cette liste, et je connais trois studios qui sont en pleine discussion pour créer des jeux basés sur les marques de Nintendo.

Pour le moment, on ne connait pas les trois studios en question. On ne serait pas surpris de découvrir dans la liste Shin'en Multimedia qui nous avait proposé dans les débuts de la Switch son très bon Fast RMX. Et pourquoi pas Sabotage Studio après son travail sur Sea of Stars ! Affaire à suivre !