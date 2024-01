[Rumeur] Un site économique taïwanais rappelle les possibles spécifications hardware de la Switch 2 et évoque son prix de vente

Le processeur sera équipé de la puce T239 de NVIDIA, équipé de 8 Go de RAM et de 64 Go d'espace de stockage, la durée de vie de la batterie sera également grandement améliorée et le taux de rafraîchissement de l'écran sera augmenté à 120 Hz.

2024 sera l'année (où l'on parle beaucoup) de la Switch 2 : en attendant que Nintendo se décide à lancer sa communication sur sa prochaine génération de console, il faudra apprendre à vivre avec l'excitation des rumeurs associées à cette nouvelle machine.Aujourd'hui, c'est un article de UDN.com repris par bon nombre de médias qui a fait couler beaucoup d'encre sur le Net, et aussi sur les forums ou les serveurs Discord comme le nôtre avec son très actif canal #rumeurs-leaks où on suit le sujet de très près !Dans cet article, le journaliste rappelle quelques-unes des spécifications hardware supposées de la prochaine Switch, qui pour la plupart étaient déjà bien connues des initiés mais qu'il est bon de rappeler — histoire de vérifier si tout ce petit monde disait bien juste dans quelque temps :Nous étions revenus en novembre dernier sur le fameux processeur T239 de NVidia , pour mieux comprendre ce qu'est cette puce et comment elle peut aider Nintendo à offrir plus de puissance dans sa console sans pour autant sacrifier la durée de vie de la batterie d'une machine qui devrait rester hybride entre console de salon et console portable.Dans son article, UDN.com insiste surtout sur la notion de prix de vente de la console : passer de 300 à 400 dollars est un saut significatif dans le domaine du divertissement, justifié par "l'inflation mondiale et la faiblesse du yen", le premier facteur est porté par les coûts de fabrication des composants. En Asie, Nintendo compte sur plusieurs fournisseurs pour équiper ses consoles : l'article nous parle de l'impact positif que cette hausse de prix aura sur les chiffres d'affaires de sociétés taïwanaises comme Hongzhun, Yuanxiang, Weiqn Electronics, Yutai et Maoda.Ces différents acteurs sont chacun en charge de différents aspects de la fabrication du produit final. Voici ce que nous apprend l'article :- Hongzhun est surtout en charge de la fourniture du boîtier,- Yuanxiang et Weiquan Electronics fournissent respectivement les circuits intégrés de détection et les composants liés à la charge,- Yutai fournit les microphones MEMS- Maoda fournit les circuits intégrés de commande de ventilateur.(Ces infos sont extraites de l'article traduit du chinois vers le français).Comme toujours avec les rumeurs, on se permet de rappeler que rien de tout cela n'est officiel : il nous faudra certainement patienter quelques semaines avant d'en savoir plus sur les ambitions de Nintendo en 2024. Avec une année fiscale qui se termine le 31 mars 2024 et de nombreuses contraintes liées à la communication pour prévenir toute dérive au niveau de la valeur en bourse de Nintendo qui se porte très bien, le calendrier est loin d'être simple pour annoncer sereinement l'arrivée d'une nouvelle console.Source : UDN.com via Neogaf.com et GoNintendo