7823 yens : l'action en bourse de Nintendo atteint un nouveau record

C'est la seconde fois en deux semaines que l'on s'intéresse à l'actualité financière de Nintendo, coté à la Bourse de Tokyo. L'action se négociait en cloture de la séance du mercredi 10 janvier 24 à 7823 yens, un nouveau record après celui que nous avions pu observer le vendredi 29 décembre 2023 quand l'action avait atteint 7359 yens en fin de séance.Le Wall Street Journal a évoqué le cours de l'action Nintendo qui a aidé le Nikkei, l'indice japonais équivalent de notre CAC40, à atteindre un nouveau record qui n'avait plus été vu depuis près de 34 ans. C'est dire si les investisseurs sont optimistes en ce début d'année, avec le secteur high-tech au coeur de l'ébullition constatée ces derniers temps. A 34441.72, l'indice revient à un niveau qu'il n'avait plus connu depuis février 1990.Nintendo est une des sociétés qui a progressé le plus ce mercredi 10 janvier, de 3.78% par rapport au jour précédent, ce qui explique son cours élevé à la fermeture de la bourse. Plus d'un attribue cette performance à la perspective de lancement d'une nouvelle console en 2024, la Switch 2 comme on se plait à l'appeler dans l'attente d'un vrai nom et même d'un vrai visage.En six mois, l'action Nintendo a progressé de 25%, avec deux pics : le premier début novembre à l'annonce de ses résultats semestriels très bons qui avaient vu son cours bondir de près de 10% en deux jours, et le second cette semaine avec les rumeurs autour de la sortie d'une nouvelle console Si vous faites partie des investisseurs qui ont parié sur Nintendo récemment, il va falloir avoir le coeur bien accroché pour traverser les turbulences inhérentes au contexte d'incertitude dans l'attente d'informations officielles, puis du lancement de la prochaine génération. Le cours de bourse peut évoluer de manière positive comme on le rapporte aujourd'hui, et le lendemain faire l'effet d'une douche froide avec une baisse toute aussi sèche.Source : Wall Street Journal via NintendoLife