[Rumeur] Aux Etats-Unis, Nintendo cesserait le réassort de ses jeux dans le commerce

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Fire Emblem: Engage

Fire Emblem: Three Houses

Kirby Star Allies

Mario Strikers: Battle League

Metroid Dread

New Super Mario Bros. U Deluxe

Nintendo Switch Sports

Paper Mario: The Origami King

Pikmin 3 Deluxe

Splatoon 2

Super Mario Maker 2

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

WarioWare: Get it Together!

Xenoblade Chronicles 2

Yoshi’s Crafted World

Ce n'est pas officiel, mais aux Etats-unis, on a constaté que des revendeurs avaient supprimé certaines références de jeux Nintendo de leurs listings, ce qui augure d'une rupture de stock de ces jeux dans le commerce une fois les derniers exemplaires en rayons écoulés.Pour l'heure, on ignore pourquoi ces produits ne sont plus commercialisés par Nintendo, alors évidemment on est passé au bureau des rumeurs pour en savoir plus et on a donc une piste. En effet, Nintendo pourrait envisager de basculer ces titres dans une gamme moins chère de type "Nintendo Select", et donc de ne plus commercialiser les versions au prix fort.Voici la liste des jeux concernés :Il est toutefois peu probable que toutes les références fassent effectivement l'objet d'une sortie en Nintendo Select, mais on voit bien certains titres qui pourraient bénéficier d'un prix de vente plus raisonnable, et ce d'autant plus si la prochaine génération de console est rétro-compatible : cela permettra aux joueurs de se laisser tenter par des titres manqués, soudain plus séduisants grâce à leur prix.Dans le même temps, on s'étonnait dans un récent PNCAST du fait qu'il n'y avait toujours pas de gamme Nintendo Select sur Switch, alors que la console s'apprête à souffler sa 7e bougie. On peut aussi penser que tout cela n'est qu'un feu de paille, dans un contexte d'hyper-ventilation de tous les sites de jeux vidéo alors que nous attendons cette année une nouvelle console, et déjà pour commencer une annonce d'annonce de nouvelle console !Et vous, qu'en pensez-vous ? Cette suppression de références de jeux Nintendo masque-t-elle une nouvelle action commerciale de la part de Big N ? Ou n'y-a-t-il pas de raison de s'inquiéter car après plusieurs années, il est normal de rationnaliser son catalogue de jeux ? N'hésitez pas à nous en parler en commentaire ci-dessous ou tout simplement sur notre Discord Source : Resetera via My Nintendo News