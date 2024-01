The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est candidat pour un nouveau titre de GOTY

Meilleure direction de jeu (réalisation)



L’Académie des arts et sciences interactifs, qui organise les D.I.C.E Awards, cérémonie prestigieuse récompensant chaque année les jeux sortis selon différentes catégories, a révélé sa liste pour cette 27e édition !Du côté de Nintendo, seuls 3 jeux représentent la marque : F-Zero 99 pour le titre de “Jeu de course de l’année” figure aux côtés de Super Mario Bros. Wonder et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nommés tous les deux dans 4 catégories différentes (en plus de la catégorie jeu de l’année pour Zelda).Pour ce qui est de Super Mario Wonder, le dernier jeu du plombier moustachu a été nommé dans les catégories suivantes :De son côté, Tears of the Kingdom a été nommé dans les catégories suivantes :Pour retrouver toutes les catégories et jeux nommés, il vous suffit de vous rendre sur le site de l’Académie des Arts et Sciences Interactifs. Source : Twitter/X