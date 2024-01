Taiko no Tatsujin : Rhythm Festival reçoit de nouvelles mises à jour le 11 janvier 2024

Ce jeu de musique en rythme (assez éprouvant sur certains titres) voit sa playlist s’agrandir en ce début d’année 2024. Bandai Namco a annoncé la sortie de la prochaine vague de chansons pour le 11 janvier 2024. Mais il y a un gros bémol : il faut passer par le Taiko Music Pass, ce qui veut dire que ces titres sont une sélection hivernale, disponibles pour une durée limitée. Un détail qui déplaira à de nombreux amateurs de la franchise qui auraient préféré acquérir ces titres comme un DLC, utilisable en permanence, ou recevoir quelques titres gratuits de temps en temps.





TAIKO NO TATSUJIN: Rhythm Festival - Game Modes Trailer 06/01/2024

- R.I.P.Hero - D-D-Dice





- RPG





- Kooryu - Azu





Voici la liste des nouvelles chansons disponibles à partir du 11 janvier 2024 :- Night Dancer- The Brave from Frieren: Beyond Journey's End- Kyoufuu Ooru Bakku (feat. Kaai Yuki)- Crush 'em all from Critical Velocity- Rei Wadaiko - Hitsu- Gomennasai No Kissing You- Battaille Decisive from Evangelion:1.11 You are (not) alonge- Agent Yoru Wo Yuku from The IdolmasterConcernant de nouveaux DLC, nous aurons les titres suivants :- Plastic Love- Asuno Yozora Shokaihan - Orangestar feat. IAEt concernant les titres de la saison hivernale :- Last Christmas- Aruiteikou- Hakajitsu- Konayuki- Soup- Ideal White from Fate/stay night (Unlimited Blade Works)- Orion Wo Nazoru from Tiger & Bunny- Snow halation from LoveLive!- Do you want to build a snowman? from Frozen- Let it go - Japanese version - from Frozen- Let it go - from Frozen- March from the Nutcracker - Pyotr Ilyich Tchaikovsky- Toy Symphony- Diver from Treasure Gaust: Gaust Diver- Seigaitten - D-D-Dice- Namahage No Uta feat. Daiki- Climb! Mt. Parfait - unatra- Blue Spiral- Chiriyuku ran no tsuzuru uta- Numusika ac.10- Arumusika ac14.OV- Senpu No Mai [Chi]- Toryu - Azu