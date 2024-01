Bad Buzz pour l'hologramme non officiel de Mario au CES 2024

Si le CES 2024 reste le salon privilégié pour découvrir les nouvelles technologies des grands de l'industrie (hormis Sony qui semble de plus en plus vouloir faire cavalier seul dans son coin, du moins pour ses TV Oled), ce qui saute aux yeux durant cette cuvée 2024, c'est l'omniprésence des projets utilisant l'IA. Mais parfois on découvre des prototypes qui auraient mérité un peu plus de développement avant d'être présentés.





Ainsi, la société Proto Hologram travaille sur un projet très sérieux : aider les personnes d'un certain âge, se retrouvant seul, à lutter contre la solitude. Un projet social très sérieux en collaboration avec l'AARP (American Association of Retired Persons), un groupe de défense des personnes âgées de plus de 50 ans ( spéciale dédicace à Xavier notre rédacteur en chef ^ ^). Le développement n'est pas terminé et c'est un peu là que le bas blesse : la démonstration a été loin d'être probante.





Dans de grandes structures en forme de boîte conçues pour des conversations interactives, un hologramme reprenant le design de Mario a été dévoilé. Hélas, son animation reste bien raide, la voix robotique n'a pas du tout le charisme de l'original et son regard parait étrangement éteint, Pire, le mouvement des lèvres reste très approximatif avec des réponses très génériques. Le rendu n'est clairement pas convaincant pour des amoureux du plombier, on image mal des personnes âgés lier un quelconque affect avec cet ersatz fade du personnage de Mario.