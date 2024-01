Prince of Persia: The Lost Crown disséqué par Digital Foundry

Le taux de rafraîchissement sur Switch est de 60 FPS, un rafraichissement quasiment constant hormis lors de rares exceptions, les cinématiques ont tendance à tourner à 30 images par seconde. Le mode portable fonctionne aussi bien que lorsque la console est reliée à la télévision, c'est vraiment très agréable.





Parmi les pertes visuelles, on remarque des textures ayant de résolutions plus faibles sur Switch, des reflets absents sur de nombreuses scènes et des ombres avec une résolution plus faible. Quelques pertes d'images peuvent apparaître sur certaines cinématiques mais cela reste rare.





C'est donc du bon boulot de la part d'Ubisoft qui ne se moque pas des utilisateurs de la Switch en proposant une version tout à fait qualitative. Bon pont, il n'est pas nécessaire d'ouvrir un compte Ubisoft sur la Switch, alors que d'autres plateformes vous y obligent.



Prince of Persia: The Lost Crown - PS5/PC/Switch/Xbox Series X/S - DF Tech Review 12/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Digital Foundry



On le savait à l'avance, la version Switch de Prince of Persia : The Lost Crown allait être la plus légère techniquement parlant par rapport aux autres éditions. Mais attention, pas une version downgradée à la truelle mais une version optimisée pour tirer le meilleur partie de la puissance disponible de la console de Nintendo qui commence à accuser sérieusement son âge. Digital Foundry a donc lancé sa batterie de tests et confirme que les équipes d'Ubisoft ont fait du bon boulot. Que ce soit en mode portable ou en mode docké, le taux de rafraîchissement (pendant le jeu) et la résolution atteignent le maximum de ce qui est possible sur le système.Voici le récapitulatif complet :Le titre est réalisé avec le moteur Unity et propose des graphismes simples mais efficaces. Bon point pour le réalisme, toutes les versions disposent d'ombres dynamiques, y compris sur Switch. Prince of Persia : The Lost Crown offre une résolution de 1080p lorsque la console est reliée à la télévision et tourne en 720p en mode portable.