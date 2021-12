Une démo d'Ocarina of Time et Breath of the Wild sans cel-shading

Une version démo SpaceWorld de Ocarina of Time

« Après une inspection plus approfondie, exactement la moitié d'un prototype d'Ocarina of Time de 32 Mo datant de 1997, a été découvert. Il est probable que cette cartouche contenait à l'origine la démo d'Ocarina of Time présentée à Space World 1997, mais la première moitié a été écrasée par F-Zero X par la suite lorsque la cartouche de développement a été réutilisée. Ces données supplémentaires, désormais appelées « overdump », ont servi de base à la conception de ce projet. »

Un Breath of the Wild assez particulier

Breath of the Wild sans Cel-Shading 01/12/2021

Il y a très très longtemps, un monde existait sans internet illimité. Avant la démocratisation des Nintendo Direct, Nintendo présentait ses nouveautés à travers les publicités, les magazines de jeux vidéos ou les salons.Aujourd'hui, on retourne au SpaceWorld de 1997 qui présentait la démo jouable de The Legend of Zelda Ocarina Of Time. Cette démo, perdue depuis longtemps, fait l'objet d'un nouveau romhack qui réduit le jeu complet à la première version.Il y a presque 5 ans, sortait le nouvel opus de la série The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Switch et Wii U. Acclamé par le public et la critique, le jeu est devenu un incontournable.Si on reparle de Breath of the Wild maintenant, c'est grâce (ou à cause) de l'utilisateur de Reddit MicroFlamer qui a décidé d'enlever le Cel-Shading du jeu. Soyez juge du résultatLe résultat est brillant (littéralement) et ressemble à du plastique, comme vous pouvez vous y attendre, et les personnages ressemblent à des jouets.