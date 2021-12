13 Sentinels: Aegis Rim arrive sur Nintendo Switch

13 Sentinels: Aegis Rim - Announcement Trailer - Nintendo Switch 12/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Contenu Supplémentaire de la version Switch 01/12/2021

13 Sentinels : Aegis Rim, est un visuel novel s'étant écoulé à un demi-million de ventes dans le monde depuis la sortie de la version PS4 en 2019, Durant un stream, le studio Vanillaware et Altus ont dévoilé la sortie prochaine du jeu sur Nintendo Switch13 Sentinels: Aegis Rim se déroule sur plusieurs périodes, suivant 13 protagonistes. Chaque personnage pilote un robot géant appelé "Sentinelle" pour défendre sa maison contre les monstres envahisseurs. L'histoire utilise le style de graphisme 2D de Vanillaware, avec un mode de combat stratégique 3D.La version switch sera identique à l'édition originale avec deux contenus supplémentaires.- Le contenu téléchargeable « Digital Secret Files » et « Digital Art Book » est maintenant inclus (limités aux éditions premium de l'original PS4).- Chaque personnage jouable aura deux nouvelles tenues cosmétiques à utiliser dans le mode de combat « Destruction » du jeu. Avec 13 protagonistes dans le casting, cela fait un total de 26 nouvelles tenues.L'édition japonaise inclura également une option de piste vocale en anglais. Comme le jeu n'a fait ses débuts en dehors du Japon qu'en septembre 2020, les joueurs japonais n'y avaient pas accès à l'époque.13 Sentinelles : Aegis Rim pour Switch sera disponible le 14 avril 2022 au Japon et le 12 avril 2022 en Amérique du Nord et en Europe.