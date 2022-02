Shuntaro Furukawa a su apprécier Nintendo à sa juste valeur en découvrant Mario Kart

Shuntaro Furukawa a pris avec succès les commandes de Nintendo en 2018, après Tatsumi Kimishima qui avait dû gérer ce poste suite au décès soudain de Satoru Iwata. M Furukawa est jeune (50 ans) et s'il n'est pas un programmeur à ses heures ni un joueur invétéré, il possède une solide expérience de comptable (il travaillait notamment comme comptable au siège européen de la société) et un goût assez important pour de nombreux titres réalisés par des tiers.





C'est dans un article publié par Nikkei que le président de Nintendo indique comment il est entré au sein de Nintendo et que cette entrée, il la doit au hasard d'un coup de cœur qu'un camarade de tennis lui a fait découvrir : Super Mart Kart sur Snes.





M Furukawa possédait lors de son entrée à l'université en 1990 une Super Famicom, la console star de Nintendo de l'époque. Mais aussi paradoxale que cela puisse paraître, son goût vidéoludique n'était clairement pas attiré par les réalisations de Nintendo mais par les nombreux jeux développés par les éditeurs tiers. Des titres développés par Bandai Namco Entertainment comme Super Batter Up (Super Famista en japonais) ou par Koei Tecmo Games comme Nobunaga's Ambition. Deux compagnies assez intéressantes quand on regarde désormais leur participation de plus en plus importante pour développer des titres en collaboration avec les équipes de Nintendo.





C'est en fait une pure coïncidence que j'ai passé le test d'entrée à l'emploi de Nintendo. Lorsque je suis entré à l'université en 1990, la Super Famicom était à son apogée. J'en avais une aussi, mais je m'intéressais surtout aux jeux d'autres sociétés comme p et aux jeux de baseball comme Super Batter Up. Je n'ai pas vraiment joué à beaucoup de jeux Nintendo.

Un jour, un jeune étudiant de mon club de tennis m'a dit : " Tu dois jouer à ça, c'est un vrai gâchis de ne pas y jouer ". Le jeu qu'il m'a recommandé était le Super Mario Kart de 1992. C'était la première fois que je jouais à un jeu Nintendo depuis longtemps, et c'était tellement amusant ! Je me souviens avoir pensé : "Je suppose que cette société fait de grandes choses après tout".

J'ai me suis donc tourné vers cette société en remplissant les formulaires de candidature que je voyais parfois dans les magazines de recherche d'emploi. Si je n'avais pas joué à Mario Kart à cette époque, j'aurais peut-être mené une vie très différente.





Entré en 1994, Shuntaro Furukawa a donc un parcours particulier. S'il défend aujourd'hui les grosses productions de Nintendo, on comprend son intérêt particulier pour les éditeurs tiers et la plus grande proximité nouée avec Bandai Namco et Koei Tecmo aujourd'hui. Et nous ne sommes pas surpris par l'annonce d'un gros DLC pour Mario Kart 8 Deluxe, la série qui a permis à l'actuel président d'être séduit par les productions internes de la société ainsi que l'annonce du jeu de base ball eBaseball Pro Baseball Spirits.



