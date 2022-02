Inukari – Chase of Deception annoncé sur Switch

Alors que le titre reçoit son patch 1.1 sur sa version PC, les développeurs ont annoncé leur intention de porter ce titre dans le courant de l'année sur l'ensemble des consoles, et donc sur Nintendo Switch. Inukari plonge dans le folklore ancien et nous propose un jeu d'action rapide et fluide, de type plateformer, avec 3 mondes de huit niveaux chacun à parcourir et un style retro-pixel marqué. Les amateurs de speedrun devraient être séduit par ce titre. Au cours de ces 24 niveaux, à vous d'enchaîner les sauts afin de collecter divers objets et affronter les vagues d'ennemis et les quelques boss sur votre parcours.



La signification des dieux et de la nature est presque oubliée dans la vie moderne. Le monde souffre. L'homme a oublié, ce que signifie "vivre en équilibre". Ils sont devenus exorbitants et égoïstes. Mais tout n'est pas perdu. Vous êtes Inukari. Le dieu patron d'une ancienne forêt. Longtemps oublié et négligé, la lumière de votre sanctuaire a été allumée par une petite bougie. Soyez aussi rapide que le vent et enquêtez sur ce qui a pu se passer.

Inukari n'aura pas la tâche facile pour sortir du lot des productions de ce genre, assez nombreuses. On espère que le portage Switch gardera sa vitesse de défilement et son gameplay avec un contrôle précis. Seul hic, le personnage reste assez petit à l'écran et cela risque d'être moyennement confortable sur Switch Lite.





Si la bande-son 8 bit du jeu pouvait être acquise séparément sur Steam, on espère la retrouver bien présente sur la version console. Nous avons intégré quelques images qui ne sont pas encore de la version Switch ainsi qu'une vidéo de présentation du jeu.



Inukari - Chase of Deception | Announcement Trailer | Nintendo Switch | Xbox One | Xbox Series S|X 21/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu n'étant pas très cher sur Steam, on peut logiquement espérer le retrouver sur l'eShop à prix doux. Pas de textes en français à ce jour, uniquement de l'anglais, mais au regard du style de jeu, cela n'est pas un obstacle insurmontable.