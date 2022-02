Une série d'annonces Pokémon cette semaine pour le Pokémon Day

Cette semaine aura lieu le Pokémon Day, plus exactement ce dimanche 27 février. Nous fêterons alors les 26 ans de la sortie des premiers jeux Pokémon au Japon.Chaque année, ce Pokémon Day est marqué par des annonces concernant les jeux Pokémon. L'an dernier, ce sont Pokémon Diamant Étincellent & Perle Brillante et Légendes Pokémon : Arceus qui avaient été annoncés lors d'une diffusion exceptionnelle.Cette année, The Pokémon Company compte s'y prendre différemment avec une annonce quotidienne, chaque jour de la semaine :Les annonces commenceront aujourd'hui avec Pokémon Masters EX. Puis suivra mardi une annonce concernant Pokémon Épée & Bouclier (peut-être un Raid spécial). Mercredi, c'est Pokémon Café ReMix qui sera à l'honneur. Jeudi ce sera au tour du MOBA free-to-play Pokémon UNITE.Vendredi, l'annonce ne concernera pas un jeu vidéo mais l'album Pokémon 25 avec un clip du dernier morceau de l'album. Nous terminerons la semaine avec une annonce concernant Pokémon GO le 26 février, avant le fameux Pokémon Day dimanche.Est-ce que la semaine se terminera par une annonce supplémentaire concernant la saga Pokémon ? Un seul moyen de savoir : il faudra patienter et profiter de ce Pokémon Day !