[En bref] Un petit tour des prochaines sorties Switch : Let's Get fit, Horgihugh and Friends, Hyper Gunsport et Vampire : The Masquerade Swansong

Let’s Get Fit - Un peu de sport avant l’été !

- Créez un profil pour adapter vos séances d'entraînement à vos besoins

- Travaillez des groupes musculaires spécifiques ou optez pour un entraînement complet

- Le jeu propose plus de 100 mouvements allant du fitness en douceur aux exercices -intensifs

- Le calendrier intégré au jeu vous permet de suivre vos activités

- Déverrouillez les succès et trophées pour entretenir votre motivation

- Générez un nombre illimité de séances d'entraînement personnalisées

- Combinez les manettes Joy-Con™ et les sangles* pour suivre vos mouvements

Horgihugh and Friends - Le shoot’em up 16-bit

Hyper Gunsport - Du volley-ball cyberpunk avec des guns !

Vampire : The Masquerade Swansong - Le jeu de rôle de nouveau adapté

"Évoluez à travers leurs destins liés, confrontez leurs différents points de vue et exploitez leur fiche de personnage pour tenter de démêler le vrai du faux.Chaque personnage à ses propres compétences et disciplines vampiriques que vous choisissez de développer librement, en fonction de l’approche que vous souhaitez privilégier. Intimidation, séduction ou furtivité, à vous de choisir la méthode – tant que vous êtes en mesure de satisfaire votre Soif de sang.”

Enfilez votre tenue de sport et munissez vous de vos Joy-Cons, c’est l’heure du fitness sur Switch.On apprenait lors du dernier Nintendo Direct, l’arrivée de Switch Sports le 29 avril. Mais ne vous méprenez pas, Ravenscourt, Exkee (studio marseillais) et Voxler, offrent une expérience complètement différente avec Let’s Get Fit. Plutôt dans la veine d’un Boxing Fitness, c’est surtout un jeu de coaching qui vous accompagne dans votre activité physique et ne qui n’a pas de mode multijoueur contrairement au successeur de Wii Sports.Vous avez accès à différents programmes d'entraînement prédéfinis, et le tout à votre propre rythme. Du fitness en douceur aux exercices intensifs, vous pouvez suivre votre progression journalière. Avec plus de 100 mouvements de fitness à disposition, vous pouvez personnaliser vos exercices et travailler chaque zone du corps. Un bon moyen de mettre (ou remettre) le pied à l’étrier et s’activer avant l’été avec une sortie annoncée pour le printemps 2022.Un peu plus de détails sur les fonctionnalités en jeu:Horgihugh est un shoot’em up développé par les japonais de PiXEL et édité par Aksys Games pour sa sortie prochaine sur Nintendo Switch. Un jeu de tir en défilement horizontal, qui mélange habilement du nouveau et de l’ancien et avec des graphismes vifs en 16-bit qui promet une expérience rétro aux combats de boss intenses. Vous retrouvez un adorable casting d’animaux en guise de personnages.Dans ce jeu solo, vous prenez le contrôle des deux pilotes en même temps, car oui vous aurez besoin d'une précieuse aide. En résumé, c’est : six niveaux, treize combats de boss intenses, deux niveaux de difficulté et un système unique d’amélioration. Sorti au Japon depuis juin 2021, Horgihugh and Friends sortira dans le reste du monde cet été.On en découvre plus dans le trailer ci-dessous :Un concept assez farfelu dont l’idée vient d’une réflexion des développeurs: “comment faire un jeu d’action avec des armes, mais sans violence?”. C’est comme ça que Necrosoft Games a créé Hyper Gunsport.De type action-sport arcade, c’est un mélange atypique de volley-ball et de jeu de tire. Le principe est simple, c’est un versus fighting en 2D qui consiste à tirer sur la balle pour la renvoyer et marquer un but dans le camp adverse. Cela rappelle beaucoup Lethal League Blaze qui propose un système de combat similaire muni d’une batte de baseball ou plus récemment Windjammers 2et ses frisbees.On retrouve donc sept équipes avec sept niveaux uniques et le mode histoire peut se faire en solo ou en co-op au travers d’un tournoi de huit rounds, pour chacune d'entre elles. Le tout sur de superbes graphismes colorés avec des personnages charismatiques. Les amoureux de jeux de sport extravagants vont se régaler !La sortie est annoncée courant 2022 sans date précise.Nous n’en sommes pas à la première adaptation vidéoludique du jeu de rôle contemporain-fantastique créé en 1991. Édité par Nacon, c’est Big Bad Wolf Studio qui développe ce nouvel opus qui sortira sur Switch le 19 mai 2022.Il s’agit d’un RPG narratif où vous incarnez trois vampires au travers d’une intrigue palpitante où vos choix auront un impact sur le destin de Boston.Plongez dans l’atmosphère lugubre avec ce trailer en attendant la sortie prochaine: