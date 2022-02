[Rumeur] De nouveaux sets LEGO Nintendo, dont un set pour adultes à 230 dollars, en approche

LEGO Super Mario 71374 Nintendo Entertainment System - Lego Speed Build Review 20/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

LEGO et Nintendo collaborent étroitement dans le cadre d'une collection qui a déjà coûté une petite fortune aux fans, avec de nombreux sets déjà disponibles dont certains réservés aux collectionneurs avertis comme la NES Lego ou le Bloc point d'interrogation Lego. Cette collab' semble sur de bons rails pour aller plus loin puisque pas loin de neuf nouveaux sets ont été repérés en ligne.Les références avaient déjà été dévoilées par un site spécialisé dans la collectionnite LEGO à l'automne dernier, sans que l'on sache alors qu'il allait sans doute s'agir de nouveaux sets Nintendo. Parmi eux, huit nouveaux sets devraient accompagner la série LEGO X Super Mario, tandis qu'une nouvelle référence pour adultes à 229.99 $ a aussi été repérée.A lire aussi : on se lance dans les sets Lego Super Mario Pour l'heure, on ne sait pas du tout de quels sets il s'agira, mais on a des détails précis sur la date de sortie et le prix de vente unitaire de chaque pack Outre-Atlantique :- Set 71403 : sortie le 01/08/2022 pour 59.99$- Set 71404 : sortie le 01/08/2022 pour 9.99$- Set 71405 : sortie le 01/08/2022 pour 19.99$- Set 71406 : sortie le 01/08/2022 pour 29.99$- Set 71407 : sortie le 01/08/2022 pour 79.99$- Set 71408 : sortie le 01/08/2022 pour 129.99$- Set 71409 : sortie le 01/08/2022 pour 69.99$- Set 71410 : sortie le 01/08/2022 pour 5.99$- Set 71411 : sortie le 01/08/2022 pour 229.99$La collection LEGO X Super Mario a rencontré un franc succès ces deux dernières années, avec la sortie de nouvelles références à un rythme sinon effréné, du moins bien calculé pour permettre aux fans d'économiser un peu avant de craquer à nouveau.On se demande bien quel aspect de l'univers Nintendo aura la faveur du prochain pack pour adultes à 230 dollars : après la NES et le Bloc "?", il va encore s'agir d'un produit qui fait briller less yeux mais que seule une heureuse élite pourra certainement s'offrir.Et vous, quel produit vous ferait rêver ?Source : VGC via NintendoLife.com