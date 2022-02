Le Cuphead Show est arrivé sur Netflix

THE CUPHEAD SHOW! | Official Trailer | Netflix 20/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cuphead sera mis à l'honneur en 2022. Outre le DLC qui arrivera au mois de juin, c'est la série animée qui est au cœur des attentions.Annoncée il y a un petit moment, la série Le Cuphead Show est désormais disponible sur Netflix. Nous y retrouvons évidemment Cuphead et Mugman qui vont vivre des aventures inspirées du jeu vidéo, avec plusieurs personnages issus de l'univers originel.Voici la bande-annonce de la série Le Cuphead Show :La série animée s'adresse à tout type de public et garde un ton très enfantin qui devrait plaire aux plus jeunes, alors que le jeu vidéo et sa difficulté relevée s'adressent à un public plus adulte.La série rend hommage aux dessins-animés de la fin du XXe siècle comme les Looney Tunes avec un ton décalé et des histoires invraisemblables mais très bien réalisées, comme le jeu Cuphead !La série Le Cuphead Show est disponible sur Netflix, en VO mais aussi en Version Française.