Blazing Strike, confirmé pour l'automne 2022 et nous présente son édition limitée

Blazing Strike - First Look Trailer (Various Platforms) 19/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu propose un système à quatre boutons avec six attaques normales : coups de poing et coups de pied légers, moyens et lourds, ainsi que trois mouvements de défense : bloquer, garder et parer.Un Rush Trigger permet aux combattants d'exécuter des attaques et des mouvements rapides, mais son utilisation videra lentement le Rush Meter, envoyant le personnage dans un état groggy temporaire. Cela permet aux joueurs d'exécuter des combos passionnants tout en devant gérer le Rush Meter.

Blazing Strike est inspiré des séries de jeux de combat d'arcade classiques tels que Capcom et SNK, tout en incorporant un système de jeu unique avec des mécanismes modernes.Le développeur RareBreed Makes Games nous présente aujourd’hui sa version limitée.Le titre comprendra trois modes de jeu :- Le mode Histoire- Le mode Arcade- Le mode VS avec entraînement, match en local et match en ligne.Blazing Strike sera lancé sur Switch cet automne. Quant à l'édition limitée, vous pouvez la découvrir ci-dessus, elle contient un livre d'art en couleur, une bande son double CD et un ensemble de cartes de personnages à collectionner.