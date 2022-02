[Eco de la Semaine] Nacon rachète Midgard, résultats trimestriels Take-Two Interactive et Bandai Namco

Nacon s’offre le studio Midgard (Edge of Eternity), une transaction 100% française

Midgar Studio propose un travail de grande qualité sur un segment que nous ne maîtrisons pas encore. En combinant le savoir-faire du studio et notre expertise sur la partie publishing, nous pourrons bientôt offrir de nouvelles productions françaises de grande qualité à nos joueurs.

Alain Falc, PDG de Nacon.

Bandai Namco révèle ses résultats trimestriels et modifie son logo très décrié

Take-Two Interactive : des chiffres encore en hausse

En bref cette semaine :

Lorsque l’on parle de rachats multiples, on pense principalement à Tencent Games, Xbox ou encore PlayStation, voire même Electronic Arts l’an dernier. Pourtant, il y a un autre acteur plus modeste qui depuis 2018 a racheté de nombreux acteurs : Nacon.Après Cyanide (Tour de France, Blood Bowl 3), Kylotonn (WRC, Test Drive Unlimited), Spiders (Greedfall , Sherlock Holmes), Neopica (Hunting Simulator), Big Ant Studios (Cricket 22, Tennis World Tour 2), Crea-ture Studios (Session) et Isthtar Games (The Last Spell, Lakeburg Legacy), c’est maintenant au tour de Midgard (Edge of Eternity) de rejoindre le groupe Nacon, anciennement Bigben Interactive.C’est donc un studio qui a fait ses preuves avec le RPG encensé depuis sa sortie en fin d’année Edge of Eternity (dont la sortie Switch est prévue le 22 février) qui vient grossir les rangs de Nacon.En 2020, Bandai Namco avait adopté un nouveau logo assez simpliste et peu identifiable qui a rapidement fait parler de lui et dont les joueurs se sont vite plaints. Aujourd’hui, Bandai Namco annonce changer ce logo… ou plutôt sa couleur qui passe du violet fuchsia au rouge.Cette révélation s’est faite avec la publication des résultats trimestriels du groupe pour le troisième trimestre de l’année fiscale 2022, qui se terminera le 31 mars. Pour cette période, les recettes de la branche jeu vidéo de Bandai sont en légère baisse avec un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros (-2,34%) et un bénéfice opérationnel de 286 millions d’euros (-25,17%).En comptant toutes les activités de Bandai (animes, arcade, figurines & produits dérivés…), la firme nippone réalise un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros (+11,91%), un bénéfice opérationnel de 700 millions d’euros (+21,95%) et un bénéfice net de 467 millions d’euros (+17,34%).Depuis le début de l’année fiscale (1er avril 2021), Bandai a vendu 36,2 millions de jeux et espère atteindre les 47,5 millions de jeux d’ici la fin de l’année fiscale et compte beaucoup sur le lancement d’Elden Ring (25 février) pour atteindre ces chiffres. Bien entendu sur l’ensemble de ses franchises, Dragon Ball est la plus lucrative encore en 2021 avec 694 millions d’euros, suivie de Mobile Suit Gundam (578 millions d’euros) et One Piece (254 millions d’euros).Au contraire de Bandai Namco, Take-Two Interactive réalise un trimestre en hausse. Le chiffre d’affaires de 789 millions d’euros augmente de 4,69% bien que le bénéfice net baisse de 28,23%, passant de 159 millions d’euros à 126 millions d’euros sur la même période. Notons que ces chiffres ne prennent pas en compte le résultat de Zynga dont l'acquisition pour 11,22 milliards d’euros (12,7 milliards de dollars) n’est pas encore finalisée.A lire aussi : [Eco de la semaine] Take-Two s'offre les services Zynga pour plus de 12 milliards de dollars Concernant la répartition des revenus, 88% proviennent du numérique 61% des ventes numériques proviennent de dépenses récurrentes des joueurs, selon les mots de T2. Par ailleurs, le décrié GTA Trilogy est parvenu à se vendre à plus de 10 millions d’exemplaires, malgré toutes les polémiques à son encontre les innombrables bugs du jeu. GTA 5 quant à lui a encore vendu 5 millions d’exemplaires ce trimestre, ce qui porte le total des ventes du deuxième jeu le plus vendu de l’histoire de l'industrie derrière Minecraft, avec 160 millions d'exemplaires vendus à ce jour.Red Dead Redemption 2 s’est aussi vendu à 4 millions d’exemplaires, tandis que NBA 2K22 s’est écoulé à plus de 8 millions d’unités (dont 1,9 millions de joueurs quotidien selon T2). Au cours du prochain trimestre, Take-Two sortira sur les sorties de WWE 2K22 (11 mars), les versions next-gen de GTA 5 (15 mars) et Tiny Tina’s Wonderlands (25 mars).- En France, Légendes Pokémon : Arceus est une nouvelle fois la meilleure vente de la semaine, suivi de Dying Light 2: Stay Human sur PS5 puis sur PS4, Mario Kart 8 Deluxe et enfin Mario Party Superstars- Au Japon aussi, Légendes Pokémon : Arceus s’impose largement avec 359 094 unités vendues. Il est suivi par Dying Light 2 (PS4) avec 24 160 unités vendues, Mario Party Superstars (17 503), Mario Kart 8 Deluxe (13 908) et Super Smash Bros. Ultimate (13 448). En termes de ventes hardware, la Switch OLED est toujours en tête des ventes avec 43 051 consoles vendues, puis viennent la Switch (29 913) et la Switch Lite (19 488) qui reprend sa place face à la PS5.- Aux USA, Légendes Pokémon : Arceus s’impose comme la meilleure vente du mois de janvier malgré sa sortie tardive (28 janvier). Il s'impose devant Call of Duty: Vanguard, Monster Hunter Rise (porté sur PC ce mois-ci), Madden NFL 22 et God of War (porté sur PC ce mois-ci). La PS5 est la console la plus vendue en termes de valeur et de ventes à l’unité, suivie par les Xbox Series et la Switch, seulement troisième.- Brad Smith, PDG de Microsoft, s’est exprimé cette semaine sur le rachat d’Activision-Blizzard-King par Microsoft. Il a déclaré au micro de CNBC qu’il souhaite avoir les bonnes personnes aux bonnes places et n’hésitera pas à modifier les équipes dirigeantes dans l’optique de faireIl a aussi indiqué qu’il souhaite exporter la franchise Call of Duty sur Switch. - On en a beaucoup parlé sur PN, le devenir des anciens bureaux de Nintendo. L’hôtel Marufukoro, qui mise beaucoup sur l’image de Nintendo, ouvrira ses portes aux visiteurs de Tokyo à partir du 1er avril 2022. On vous invite à consulter cette actualité pour en savoir plus et avoir quelques photos. - Plutôt épargné par les pénuries mondiales, Shuntaro Furukawa et la direction de Nintendo ont déclaré cette semaine que la pénurie de composants de la Switch commence à avoir un impact assez important sur le profit réalisé par l’entreprise.- Malgré son nom partagé avec celui du PDG de Nintendo of America et du célèbre Bowser, Gary Bowser n’a pas été épargné par la justice américaine. Réfugié en République Dominicaine, Gary Bowser a été extradé vers les Etats-Unis pour écoper de 3 ans de prison car il est reconnu d’être le principal responsable des ventes de logiciels de piratage à grande échelle, en tant qu’administrateur de la Team Xecuter. Il avait déjà accepté de payer 4,5 millions de dollars à Nintendo en plaidant coupable l’an dernier. Désormais il faudra attendre les jugements de ses camarades, Max Louarn (arrêté et en attente d’axtradition) et Yuanning Chen (toujours en cavale). Au total, l’avocat de Nintendo, Nick Brown, estime que leurs activités ont causé des pertes de l’ordre de 65 millions de dollars à Nintendo, qui salue la décision du tribunal. La semaine dernière , il en était à 4 millions, désormais il en est à plus de 10 millions. Le free-to-play de Konami lancé il y a maintenant 3 semaines, Yu-Gi-Oh Master Duel, a en effet été téléchargé plus de 10 millions de fois depuis son lancement. Une belle performance qui relance massivement l’intérêt des joueurs envers la série.- Au cours du troisième trimestre de l’année fiscale 2022, le groupe SEGA Sammy Holdings a obtenu ce trimestre un chiffre d’affaires de 1,79 milliards d’euros (+12,6%) et un bénéfice opérationnel de 247,379 millions d’euros (+141,5%). Des chiffres qui aident le groupe à sortir de la situation désastreuse qu’il avait connu en 2020.- Après 29 années chez Microsoft et un poste de directrice de World’s Edge (Xbox Game Studios fondé en 2019 pour travailler sur la franchise Age of Empires, rachetée par Microsoft), Shannon Loftis a quitté son poste de directrice. Elle sera remplacée par Michael Mann, employé depuis 2011 dans le groupe et producteur exécutif d’Age of Empires 4.