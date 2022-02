Rumeur : le retour de GoldenEye 007 annoncé dans les prochaines semaines ?

Je pense que Microsoft sera le premier à l'annoncer et que le jeu va même sortir bientôt, dans les deux prochaines semaines.

Tout début janvier, nous vous parlions du retour de GoldenEye , jeu emblématique de la Nintendo 64, qui arriverait cette année sur Xbox et peut-être Nintendo Switch.Un peu plus d'un mois plus tard, la rumeur est de retour. Cette fois-ci, elle provient du site d'informations spécialisées VentureBeat et plus particulièrement de Jeff Grub, qui n'a pas eu des prédictions que mauvaises ces dernières années :Une annonce dans les prochaines semaines pourrait signifier une arrivée sur Nintendo Switch dès le mois de mars, certains laissant entendre que la sortie sur Xbox ne pourrait se faire que si Nintendo donnait son accord, et donc y trouvait son compte avec une disponibilité également sur sa propre console.Quoi qu'il en soit, nous devrions savoir "dans les deux prochaines semaines" si cette information est vraie ou non.Source : Eurogamer