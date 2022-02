Kirby et le monde oublié : et les amiibo compatibles sont...

A moins d'un mois et demi de sa sortie, Kirby et le monde oublié continue à faire parler de lui. Toujours cantonné à rester dans l'ombre de la saga Mario, les prochaines aventures de la petite boule rose de Hal Laboratory comptent bien sortir de l'ombre et le dernier trailer présentant les transformations à l'occasion du Nintendo Direct du 9 février dernier continuent à nous faire croire que nous allons peut être bien avoir à faire à une aventure à la "Mario Odyssey".Cette fois-ci, c'est au tour de nos figurines préférées, les amiibo, d'entrer en scène avec la liste des statuettes compatibles avec le titre, dévoilée sur la page officielle du jeu sur le site de Nintendo Japon. Et sans surprise nous retrouvons le quatuor d'amiibo de la série Kirby sorti à l'époque pour l'épisode Planet Robobot sur Nintendo 3DS et composé de Kirby sur son étoile, Du roi Dadidou, de Meta Knight, et de Waddle Dee.Toujours sans aucun étonnement, les trois figurines sorties de la série Smash Bros, Kirby, Roi Dadidou et Meta Knight seront également utilisables dans Kirby et le monde oublié. Plus étonnant, un personnage d'une autre jeune saga d'Hal Laboratory, à savoir Qbbi de la série BoxBoxBoy, dont l'amiibo est resté une exclusivité japonaise, fait partie de l'étroite sélection de bonshommes de plastique ouvrant le droit à des bonus pour notre célèbre boule rose, terreur des arènes de Smash Bros.Nous attendons encore de savoir quel sera le principe de leur utilisation, mais nul doute qu'actionner un amiibo en cours de jeu risque de débloquer bonus ou transformation pour Kirby, ou son village à personnaliser présenté dans le dernier trailer.Pour rappel Kirby et le monde oublié sortira sur Nintendo Switch le 25 mars prochain, de quoi finir l'année fiscale en beauté pour Nintendo.