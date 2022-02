Fêtez la Saint-Valentin avec Kirby

Le 25 mars sortira le nouveau jeu Kirby en 3D : Kirby et le monde oublié. Mais avant, c'est la Saint-Valentin que nous célébrerons ce lundi 14 février.Grâce à Nintendo, vous allez pouvoir fêter la Saint-Valentin tout en affichant votre amour pour la petite boule rose... à moins que ce ne soit le contraire ?Sur le compte Twitter de Nintendo of America, 4 cartes à partager avec votre moitié ont été diffusées. A vous de choisir la bonne pour exprimer vos sentiments :Ces visuels reprennent les différents pouvoirs que pourra avoir Kirby dans Kirby et le monde oublié et qui ont été dévoilés lors du dernier Nintendo Direct, diffusé cette semaine.Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux et bon Kirby et le monde oublié à tous les autres, le 25 mars sur Nintendo Switch.Source : Twitter