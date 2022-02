Légendes Pokémon : Arceus en tête des ventes aux US en janvier

Sorti fin janvier, le dernier jeu Pokémon se vend très bien aux Etats-Unis.Les chiffres NPD des ventes de jeux vidéo commencent à tomber pour le mois de janvier et malgré une Nintendo Switch qui s’est fait doubler par la PS5 et la Xbox Séries X/S, du côté des jeux, c’est Pokémon qui gagne le match.Légendes Pokémon : Arceus, sorti le 28 janvier, prend la tête du classement des ventes, devant Call of Duty: Vanguard et Monster Hunter: Rise, boosté grace à la sortie du jeu sur PC.A noter que les ventes communiquées n’intègrent pas les ventes réalisées sur le Nintendo eShop dont la firme japonaise garde secret les chiffres.Tout cela est de bon augure pour la saga Pokémon qui devrait faire la course en tête sur Nintendo Switch sur une bonne partie de l’année 2021.Légendes Pokémon : Arceus est disponible exclusivement sur Nintendo Switch.