Splinter rejoint les Tortues Ninja dans TMNT: Shredder's Revenge

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Master Splinter 02/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les Tortues Ninja seront de retour cette année sur consoles. Grâce au travail des français de Dotemu et de Tribute Games, nous retrouverons Donatello, Leonardo, Michelangelo et Raphael dans une aventure inédite au style volontairement rétro.Dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, nous pourrons retrouver tous les éléments qui ont fait le succès de la série à la fin des années 80 et dans les années 90 avec sa célèbre bande-son mais aussi les personnages emblématiques.Parmi ces personnages nous retrouverons Maître Spinter comme le dévoile la nouvelle vidéo publiée aujourd'hui par Dotemu. Le célèbre rat sera jouable aux côtés des Tortues Ninja dans ce beat them all qui semble visuellement très travaillé :Sortie prévue dans le courant de l'année 2022 sur Nintendo Switch.