Ouverture de l'hôtel Marufukuro le 1er avril : l'ancien QG de Nintendo accueillera ses premiers clients

Il va falloir s'habituer à son nouveau nom, le premier siège social de Nintendo devient l'hôtel Marufukuro et ouvre ses portes le 1e avril 2022. Appartenant désormais à la compagnie hôtelière Plan Do See, ce nom fait tout de même un clin d'oeil à sa vie passée, puisque le nom fait référence à la société Marufuku Kabushikigaisha, créée en 1947 par Sekiryô Yamauchi, avant d'être rebaptisée Nintendo Karuta Co. Ltd. en 1951 sous l'impulsion de son petit-fils, le célèbre Hiroshi Yamauchi. Si le bâtiment date de 1933 et n'est pas le tout premier bâtiment de l'histoire de Nintendo, il fut le QG de Nintendo jusqu'en 1953, date de son abandon pour cause de son étroitesse qui ne convenait plus à la diversification entamée par Hiroshi.



Les fans de l'histoire de Nintendo cependant n'hésitait pas à parcourir les rues situées entre la rivière Kamo et la rivière Takase pour découvrir avec nostalgie la façade de ces vieux locaux et la célèbre plaque emblématique du lieu "The Nintendo Playing Card Co."





Désormais, l'intérieur du bâtiment a été transformé, tout en conservant des traces de son passé, et une nouvelle annexe a été construite par l'architecte Tadao Ando, mêlant le rappel à l'esthétisme d'antan et une approche plus moderne. Ce sont dix-huit chambres, chacune aménagée différemment, qui vont dès le 1er avril accueillir leurs premiers clients, 7 sont de véritables suites. On y trouvera également un restaurant, un bar, une salle de sport et un spa. Ouf, la plaque à l'entrée sera toujours visible.





Si le voyage vers le Japon s'avère encore pour le moment compliqué pour les touristes étrangers, un autre frein sera le tarif de la nuitée. Les prestations haut de gamme, incluant le dîner, le petit-déjeuner, les boissons et les collations dans le salon font grimper la facture jusqu'à 100 000 yens, ce qui nous amène en prenant le taux de change actuel à 758 euros. Un tarif qui ne sera donc pas à la portée de tous les curieux et fans voulant se réaliser un petit périple historique. Mais les pré-réservations ont commencé, la première chambre encore disponible nécessite de patienter jusqu'au 6 avril, une chambre pour deux coutant avec les taxes et frais de réservation 897 €, une chambre pour 3 personnes se négociant pour 192 625 yens, soit 1460 euros. Vous pouvez prendre possession de votre chambre à partir de 15h et vous devrez la libérer le lendemain avant 12h. Les chambres sont "non-fumeurs".







Voici quelques vues de certaines chambres :



Chambre deux places :









Chambre pouvant accueillir jusqu'à 3 places :









D'autres vues :

D'autres vues :







On se doute que très rapidement des vidéos permettront de partager plus en détail ce luxueux havre de paix, qui devrait séduire les visiteurs de passage dans l'ancienne capitale du Japon.

