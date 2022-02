The Pokémon Company fait le plein grâce aux 25 ans des Pokémon

Pokémon a été la première marque de jouets NPD en France, avec des ventes presque deux fois supérieures à celles de la marque classée en seconde place, et une croissance de 102 % par rapport à l’année précédente. Pokémon compte également cinq articles dans le top 50 des jouets de l’année, dont l’Académie de Combat du JCC Pokémon, la toute première adaptation du JCC en jeu de société qui a remporté la catégorie « Game of the Year » aux États-Unis lors des Toy of the Year Awards 2021. L’Académie de Combat est arrivée en 7e position avec plus de 5 millions d’euros d’articles vendus.

Au cas où certains en doutaient, The Pokémon Company va bien, va même très bien ! Merci les 25 ans de la saga Pokémon fêtés en 2021.Aujourd'hui, The Pokémon Company International a détaillé ses résultats pour l'année 2021 et que ce soit les cartes à jouer, les peluches et les autres produits dérivés, tout a contribué au succès de la marque Pokémon en 2021.Côté cartes à jouer, aucune surprise, elles continuent d'être en rupture en France comme ailleurs. De nouvelles séries arriveront cette année évidemment. Les premières cartes issues de Pokémon GO mais aussi de Légendes Pokémon : Arceus sont attendues pour le milieu de l'année.La marque Pokémon c'est les cartes à jouer mais aussi une série TV, des films, des peluches, des jeux de société et des jeux vidéo. Autant de secteurs où les produits se vendent comme des petits pains, surtout à l'occasion des 25 ans où une myriade de produits est sortie, permettant à la licence d'être nommée « Best Gaming Licensed Property » lors des Licensing Awards 2021.Dans son communiqué, TPCi annonce que les ventes ont plus que doublé en France en 2021.Ces records ont aussi été battus un peu partout en Europe. L'Europe qui reste l'un des marchés les plus forts pour la marque et l'un des seuls encore dépourvus de magasin physique dédié à la marque (malgré un très gros succès pour le magasin éphémère en 2019).En tout, Pokémon c'est plus de 368 millions de jeux vidéo vendus dans le monde, 22 milliards de cartes à jouer vendues dans 77 pays et en 13 ans. Pokémon GO, jeu phénomène sur mobile, a été téléchargé plus d'un milliard de fois. De quoi se projeter encore surquelques décennies supplémentaires !