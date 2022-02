The Cruel King and The Great Hero décalé au 11 mars 2022 en Europe

Initialement prévu pour une sortie le 1er mars en Amérique du Nord et le 4 mars en Europe, The Cruel King and The Great Hero voit son lancement légèrement décalé en occident. Certes ce glissement ne sera pas très long mais permettra d'éviter le rouleau compresseur Project Triangle sortant aux mêmes dates.







Rencontrez de nouveaux amis en chemin, obtenez des objets et aidez des gens issus de tous les horizons ! Découvrez un récit enchanteur qui traite de la bonté, de l'amitié et de la famille, le tout dans un monde merveilleux illustré à la main. Dans ce jeu de rôle, nous allons découvrir une jeune fille intrépide, Yuu, qui s'évertue à devenir une héroïne lors de ses nombreuses aventures, avec l'aide du puissant dragon qui la protège, Cruel King. Cependant la vérité sur le passé du dragon est sur le point de refaire surface, menaçant ainsi leur tranquillité. Jadis le père de Yuu avait vaincu le dragon mais au lieu de le tuer, il lui coupa une corne pour lui faire expier ses péchés. Avec le temps, le héros et le dragon devinrent amis et à la mort du héros, le dragon se chargea de l'éducation de sa fille unique Yuu.



Derrière ce titre, on retrouve la fine équipe de The Liar Princess and the Blind Prince. On retrouve également l’autrice-compositrice-interprète Akiko Shikata pour accompagner musicalement cette nouvelle création.



On retrouve pour illustrer les aventures de Yuu un style graphique 2D plaisant, dessiné à la main, apportant une touche livre d'images. Les combats sont au tour par tour et se déclenchent en avançant sur une case qui paraissait initialement sans danger particulier.