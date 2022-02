[Officiel] Un nouveau Nintendo Direct ce mercredi 9 février 2022 à 23h

Rendez-vous le 09/02 à 23:00 pour un #NintendoDirect d'environ 40 minutes consacré principalement aux jeux Nintendo Switch à venir pendant la première moitié de 2022.



Nintendo a tout juste annoncé officiellement un tout nouveau Nintendo Direct, et il est pour très bientôt : demain soir, mercredi 9 février, à 23h, pour 40 minutes de bonheur !C'est par le biais d'un tweet venu de nulle part que l'information est tombée : oui madame, il y aura bien un Nintendo Direct en février. Et même, on en a la date : ce sera pour le mercredi 9 février, à 23h, pour un programme d'une durée de 40 minutes.En voilà donc une bonne surprise : 2400 secondes consacrées aux jeux Switch du premier semestre 2022, voilà qui fait très plaisir ! On se donne donc rendez-vous sur PN demain soir pour suivre tout cela dans la joie et la bonne humeur, et on vous invite comme toujours à nous rejoindre sur Discord pour échanger entre gens bien et même mieux que bien d'ici là et suite aux annonces que l'on peut espérer nombreuses et, pourquoi pas, surprenantes ! Source : Nintendo