Nintendo eShop : plus de 1 000 jeux en promo à partir de jeudi

Faites des économies sur plus de 1 000 jeux Nintendo Switch avec notre Festival de février qui démarre ce jeudi à 15:00 !



Ajoutez cette page à vos favoris et revenez jeudi pour en savoir plus : https://t.co/c5qkSlY1ON pic.twitter.com/fTHSZFDT7I — Nintendo France (@NintendoFrance) February 7, 2022

Après des promos pendant les fêtes de fin d'année, de nouvelles promotions arrivent dès cette semaine sur le Nintendo eShop.Nintendo a annoncé aujourd'hui la tenue du "Festival de février du Nintendo eShop". Un nom un peu barbare qui cache en fait une myriade de promotions sur des jeux dématérialisés.Nintendo promet plus de 1 000 jeux Nintendo Switch en promo, avec des réductions allant jusqu'à 75%. De quoi peut-être faire des bonnes affaires !Nous espérons des réductions sur quelques jeux Nintendo mais la firme est rarement généreuse en la matière donc il ne faut pas se faire trop d'illusion !Le festival commencera ce jeudi à 15h et devrait durer jusqu'à la fin du mois de février. Nous vous tiendrons au courant, notamment via notre Discord, des bonnes affaires, si bonnes affaires il y a !