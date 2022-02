[PNCAST] Pokémon Arceus, Nintendo Direct et bilan de Big N : une actualité débordante pour démarrer 2022 !

Retrouvez notre podcast Nintendo dans vos oreilles !

Regardez toutes ces étoiles dans nos yeux

Cela faisait bien longtemps que l'actualité n'avait pas été aussi riche et dense : en l'espace de quelques jours, Nintendo nous a offert de superbes résultats financiers (avec à la clé des chiffres encore excellents au sujet de la Switch), un nouveau jeu Pokémon qui tranche nettement avec les précédents opus de la franchise, et un Nintendo Direct très prometteur quant au contenu à venir en 2022 sur la console hybride de la firme.Pour ce numéro, nous avons invité Kirbyspower, testeur émérite de l'équipe qui a bien voulu nous parler de Légendes Pokémon: Arceus. Il nous a fait le plaisir de faire toute l'émission avec nous !Pour écouter le PNCAST, vous pouvez utiliser le lecteur ci-dessous, ou retrouver mille et une façons de nous retrouver dans votre application de podcast préférée, un peu plus bas dans cet article !Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Apple Podcasts - Sur le site Google Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - NOUVEAU : sur Amazon Music - Sur Podcloud.fr - Sur radio.fr - Sur Radioline.co - Sur Podtail.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Ce PNCAST a été enregistré le vendredi 18 février 2022 avec la participation de Xavier, Guiome, Miing et Kirbyspower. Son contenu a été largement préparé par Guiome.