Pokémon Epée & Bouclier : début de la compétition pour récupérer Artikodin de Galar chromatique

Nous vous en parlions en janvier et les choses sérieuses commencent ce week-end : la compétition internationale dans Pokémon Epée & Bouclier permettant de mettre la main sur Artikodin de Galar dans sa version Chromatique.Toutes les personnes inscrites peuvent maintenant participer à la compétition et réaliser au minimum les 3 matchs qui leur permettront d'obtenir le précieux sésame.La compétition prendra fin ce lundi 21 février à 1h du matin. Pas de temps à perdre donc ! La compétition prend la forme de combats en 2 vs. 2. Préparez donc vos meilleurs combos pour venir à bout de vos adversaires !Pour rappel : Électhor de Galar chromatique sera offert dans les mêmes conditions en mars. Inscriptions ouvertes du 24 février au 10 mars et matchs du 11 au 13 mars. Puis ce sera Sulfura en avril.Pokémon Epée et Pokémon Bouclier sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.