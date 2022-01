Pokémon Épée & Bouclier : Artikodin, Électhor et Sulfura de Galar chromatiques distribués prochainement

Malgré les sorties de Pokémon Diamant Étincellent et Perle Brillante en fin d'année 2021 et l'arrivée prochaine de Légendes Pokémon : Arceus, il ne faut pas oublier que les compétitions officielles Pokémon se déroulent toujours sur Pokémon Épée et Bouclier.Dans le cadre de l'année 2022, The Pokémon Company a d'ailleurs annoncé une récompense exceptionnelle pour les participants de la compétition en ligne des mois de février, mars et avril prochain.Une participation au Défi International des mois prochains, c'est la garantie d'obtenir chaque mois l'un des oiseaux légendaires, dans sa forme de Galar et chromatique. Rien que ça !Dans le détail :- Artikodin de Galar chromatique sera offert aux joueurs ayant combattu durant le Défi International 2022 de février. Les inscriptions seront ouvertes du 3 au 17 février et les combats se feront du 18 au 20 février.- Électhor de Galar chromatique sera offert dans les mêmes conditions en mars. Inscriptions ouvertes du 24 février au 10 mars et matchs du 11 au 13 mars.- Sulfura de Galar chromatique fermera la marche en avril avec des inscriptions pour le Défi International 2022 d'avril ouvertes entre le 31 mars et le 14 avril. Les batailles se feront du 15 au 17 avril.Pour obtenir les oiseaux, il vous faudra vous inscrire mais aussi combattre durant ces défis ! Commencez donc dès à présent à vous entraîner !Source : Serebii