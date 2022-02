Le FSR d’AMD bientôt à la rescousse de la Switch ?

Avec les retards de disponibilité de la plupart de sa gamme, Nvidia n'a pu proposer en quantité des puces graphiques avec des cœurs Tensor, seuls capable de gérer sa technologie très performante DLSS. Et si nous voyons bien qu'une nouvelle gamme se prépare pour remplacer le vieillissant Soc SoC Tegra X1 (avec ses quatre cœurs CPU Arm Cortex-A57 associé à un GPU NVIDIA Maxwell avec 256 cœurs CUDA) datant de 2015 et présent dans l'intégralité de la gamme actuelle Switch, y compris la version OLED, pas simple de vouloir upgrader une gamme ayant dépassé les 100 millions d'exemplaires sans creuser un fossé technique.

La solution pourrait donc provenir de la technologie d'AMD, qui fait actuellement ses preuves au sein de la gamme PC. Même si le FSR n'a pas la même puissance que le DLSS de Nvidia, cette solution logicielle se montre tout de même suffisamment performante pour transcender du matériel ancien, surtout au regard de la puissance actuelle de la Switch. Même si cette technologie montre quelques d’effets de scintillement à cause de l'anticrénelage TAA activé d'office par le FSR, on peut espérer quelques bonnes améliorations de performance au niveau du framerate, aussi bien dans les résolutions 720p que 1080p.

Si pour le moment c'est motus et bouche cousu, des indices de compatibilité avec le Soc de la Switch sont apparus récemment, notamment par le biais du futur titre Nintendo Switch Sport.

found an interesting license from Nintendo Switch Sports, lists FidelityFX Super Resolution (FSR) pic.twitter.com/cfQKslK6Sg

Comme le titre bénéficie d'une bêta les 19 et 20 février, soit ce week-end, nous devrions en apprendre très vite plus sur le sujet même si Nintendo a particulièrement verrouillé les conditions d'utilisation de cette bêta en interdisant toute divulgation d'informations . Attention, pour le moment, seul ce jeu semble faire mention de cette technologie logicielle. Mais d'autres patchs pour de nouveaux titres pourraient arriver. On pense notamment à Xenoblade Chronicles 3 ou pourquoi la suite de Zelda. Mais certains semblent vouloir croire à un déploiement à plus grande échelle. Affaire à suivre, pour ce qui semble pour le moment être un premier test.